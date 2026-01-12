聽新聞
平交道路面與軌道有落差造成車子顛簸抖動 基市府協調台鐵改善
基隆市成功路平交道的車道與鐵軌有高低落差，機車通過時會「抖動」，影響安全。基市府今晚表示，已透過與台鐵公司聯繫平台溝通，台鐵將以工程技術減少高低差，提供民眾更安全、舒適的行車環境。
基隆市成功路平交道聯接市中心與獅球嶺地區，車流量大。有民眾抱怨騎車通過平交道時，因為車道與鐵軌間有高度落差，行車既不舒適，也可能危及行車安全。市議員鄭文婷日前邀相關單位會勘，促請改善。
基市府今晚表示，市府與台鐵公司透過聯繫平台溝通後，台鐵表示將由台鐵工務單位研議，以工程技術減少兩側高差，提供民眾更安全、舒適的行車環境。
台鐵指出，民眾反應成功路平交道高低落差大，造成行車顛簸，後續將先由台鐵八堵工務單位辦理道路高差測量，再辦理第2階段研商改善方案。
