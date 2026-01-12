立委爭取6億元布建沿海電纜地下化 助台東穩定供電

2025年8月楊柳颱風侵襲台東，除造成農業嚴重受損外，也導致超過4萬戶停電。立委陳瑩與莊瑞雄去年陪同行政院長卓榮泰赴台東勘災時，向行政團隊反映風災期間停電頻繁、對民生與產業影響甚鉅的情形。目前規劃，將進行總長度約12.52公里的電纜地下化工程，總經費約6億元。

楊柳颱風2025年8月13日自太麻里登陸，曾造成台東一度多達4萬2,113戶停電，直至8月15日晚間10時才全數復電，顯示現行架空電纜在極端氣候下面臨高度風險，台東的地理位置風災頻繁，居民經常因為風災而遭受停電的不便，所以陳瑩向行政院提出電纜地下化的建議。

卓榮泰8月16日台東勘災時，責成經濟部及台電，就全國電纜地下化進行整體規畫與評估，針對具備下地條件且具急迫性的區域，採分年、分階段方式推動。陳瑩強調電纜地下化納入防災體系的重要環節，可降低大規模停電風險，強化供電韌性。

該項台東電纜地下化工程，涵蓋池上鄉「萬朝一路至中西三路」、鹿野鄉「東29鄉道1K+300至3K+250」、太麻里鄉「金崙市區道路－舊省道」、達仁鄉「台9戊線9K至11K+710」、鹿野鄉「台9線柑園路路口至鹿野國小」、池上鄉「東1鄉道6K至7K+930」等6處路段，經費分別為7,200萬元、9,000萬元、6,800萬元、1億3,900萬元、1億6,000萬元及8,000萬元，合計約6億元。

其中池上鄉「萬朝一路至中西三路」已於去年11月動工，其餘五案將於今年上半年陸續動工，經費來源為「丹娜絲重建特別條例」。

電纜地下化，是面對極端氣候最實際的基礎建設；供電穩定，是防災韌性的第一道防線。陳瑩指出，完成地下化後，將有助於降低風災造成的停電風險，並在災害發生時加快復電速度，確保民生用電安全與地方產業穩定發展。

莊瑞雄表示，去年楊柳颱風造成東部嚴重停電，凸顯架空線路的脆弱，他與陳瑩陪同卓榮泰院長勘災時，當場向院長力陳「供電穩定是基本人權」，偏鄉不應承受更高風險，獲院長正面回應並拍板推動。

莊瑞雄指出，此次成功爭取「丹娜絲重建特別條例」支應約6億元經費，將針對池上、鹿野、太麻里及達仁等6處關鍵路段、共12.52公里進行電纜地下化，這是面對極端氣候最必要的投資，未來他也會和陳瑩持續緊盯工程如質如期於116年底完工，為東部鄉親築起防災的第一道防線。