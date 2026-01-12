台東電纜地下化 陳瑩、莊瑞雄成功爭取12.52公里長

去年颱風楊柳造成台東許多地區停電，經民進黨立委陳瑩、莊瑞雄成功爭取行政院核定總經費約6億、總長度達12.52公里的「台東電纜地下化工程」，將於今年上半年動工。

民國114年8月颱風楊柳侵襲台東，除造成農業嚴重受損，也導致超過4萬戶停電，許多部落甚至2、3天無電可用。陳瑩與莊瑞雄於風災後陪同行政院長卓榮泰赴台東勘災時，反映停電頻繁對民生與產業影響甚鉅；卓榮泰當場指示啟動「全國電纜地下化評估」，並要求優先檢討災害頻繁、供電風險較高地區。

莊瑞雄表示，去年颱風楊柳造成東部大規模停電，凸顯線路脆弱，而這項防災基礎建設終於將在今年全面啟動，預計116年底前完工，為東部築起防災第一道防線。

莊瑞雄說明，經過盤點與規劃，此次核定的6處路段包括池上、鹿野、太麻里與達仁等鄉鎮。其中，池上鄉「萬朝一路至中西三路」已於去年11月動工；接下來，池上鄉「東1鄉道」、鹿野鄉「東29鄉道」與「台9線柑園路路口至鹿野國小」段、太麻里鄉「金崙市區道路」，以及達仁鄉「台9戊線」5處路段也將在今年上半年陸續施作。

陳瑩表示，總經費約新台幣6億元、總長度約12.52公里的電纜地下化工程將陸續展開，全數由「丹娜絲重建特別條例」支應，確保工程資金無虞。

陳瑩指出，電纜地下化是面對極端氣候最實際基礎建設，完成地下化後，將有助於降低風災造成的停電風險，並在災害發生時加快復電速度，確保民生用電安全與地方產業穩定發展。