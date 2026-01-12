聽新聞
基隆一路口常車禍…近期2人走斑馬線被撞傷 市府評估增設紅綠燈
基隆市中正路、正榮街路口近2年發生超過10次車禍，近期還有2人走斑馬線被撞傷。基隆市長謝國樑今到現場勘查，指示交通處評估增紅綠燈、重新設計標線等方案。當地商家憂心號誌桿影響門面，謝說，若要設置會選擇適當位置。
基隆市中正路從市區往八斗子方向，在安瀾橋地區接正榮街單行道，這處路口目前未設紅綠燈，近2年發生超過10起車禍，當地民眾對於是否設置紅綠燈意見分歧。
交通處先前已在這處路口增設當心行人標誌、太陽能慢行標誌，並改設綠底行人斑馬線，加畫視覺化減速標線，希望有助提升交通安全。
謝國樑今天帶領市府交通處、市警局人員到場勘查，並聽取當地中正區正砂里長陳枋菱和市議員呂美玲、許睿慈、張顥瀚、藍敏煌助理藍世昌的看法。
陳枋菱說，下班時段垃圾車會停在這處路口的電箱旁邊，等待附近民眾來交運垃圾，下班車潮比較大，長輩要過馬路倒垃圾很危險。家長在放學時間，家長要帶小朋友過馬路，有些汽機車也不會停車禮讓行人。車子若停下來禮讓行人，又怕後面摩托車追撞上來，所以里民普遍希望設紅綠燈管制，人車都安全。
許睿慈表示，這處路口已符合設置號誌規則，先前因有店家擔心影響出入，才遲未定案。張灝翰提醒交通處，路口是彎道，若要增設號誌，要一併設置「前方號誌」提醒用路人，既有標線也可重新檢討。呂美玲建議在附近的里民活動中心增設機車停車格，改善交通亂象。藍世昌說，地方爭取號誌已久，保障交通安全，降低危險最重要。
謝國樑要求交通處16日下班前，重新規畫這處路口的紅綠燈設置與標線布局，提升用路安全。規畫內容應兼顧交通動線優化與地方共識，納入在地商家與住戶需求，確保工程不會對生活空間產生負面影響。
