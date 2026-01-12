新制上路引發土方之亂…基隆月眉土資場適時重啟 基市土方優先去化

基隆市政府今天宣布，月眉土資場本月16日重啟營運，並告知業者應優先去化基隆土石方，有餘裕前提下再適度協助去化外縣市土石方。市府並將落實道路橋梁監控、噪音管制等配套措施，確保交通安全，減低對環境的影響。

月眉土石方資源堆置處理場2006年間啟用，2019年11月間因大雨造成土石溢流，市府勒令停業。業者在2022年9月完成災害搶修水土保持設施，同年12月取得復營運許可，但因民眾對砂石車違規行駛、土資場管理不善仍有疑慮，未馬上放行，由都市發展處負責督導重啟前置作業。

內政部國土管理署依廢棄物清理法施行細則，去年8月1日訂頒「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件及其格式」，並定今年1月1日起實施，以便更有效從源頭控管營建剩餘土石方流向。

基隆市議會去年8月14日前往月眉土資場考察時，要求市府對民眾關心的砂石車違規偷跑、行駛暖江橋衍生的交通安全及橋梁負荷等問題，提出改善作為，並要在重啟收容後強化監督管理機制。

基市府日前表示，歷經近3年與民眾溝通及蒐集意見，並要求土資場業者完成科技執法及橋梁安全監測設備建置，業者也承諾配合後續路面維護、環境監控等措施，考量地方關切事項已有具體改善措施，今年將有限度同意業者重啟收容土石方作業，並在今天宣布執行方案。

都發處長謝孝昆說，配合興隆街修復工程階段性完成，月眉土資場1月16日重啟後，每天最高車次由先前的最高240車次降為80車次，未來再視實際情況研議提高車次。相關單位也會落實車輛動線管理、道路橋梁監控、灑水清潔抑塵、噪音管制與運輸時段控管。暖江橋監測數據出現異常或達警戒值，即時啟動應變機制。

土方流向管制及清運新制元旦上路，國內工地面臨停工重大危機。都發處指出，已明確告知月眉土資場業者，重啟收容後應首先解決基隆工程土石方去化問題，有餘裕前提下再發揮區域互助精神，協助去化鄰近新北市等地工程業需求，避免開挖中工地因停工引發工安危機。