強化校園防護 花蓮規畫每所國中增設校安人力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府為強化校園安全防護，規畫自115學年度起，依各國中學生人數與學校規模，增設1至2名校安人力。本報資料照片
花蓮縣政府為強化校園安全防護，規畫自115學年度起，依各國中學生人數與學校規模，增設1至2名校安人力。本報資料照片

花蓮縣政府為強化校園安全防護，規畫自115學年度起，依各國中學生人數與學校規模，增設1至2名校安人力，負責校園巡查、出入管理、校安事件通報及緊急狀況初步處置等工作，全面提升校園安全防護效能，打造安全、友善的學習環境。

新北市3年前發生國中生割頸案，引發社會高度關注校園安全議題，家長對校園防護網是否完善也更加重視。花蓮縣政府教育處為回應家長期待，並提升國中校園整體安全量能，經過數月資料蒐集與研議，拍板推動國中校安人力增置計畫，完善校園安全支持系統。

縣長徐榛蔚表示，此次規畫增設的校安人力，與教育部增設的學務人力不同，主要鎖定曾任職學校軍訓教官，或具校園安全與學生事務相關工作經驗者。將協助校園安全巡查、校園出入口與動線管理、校安事件通報、緊急狀況初步應變處置及相關行政協助事項。

徐榛蔚指出，錄取人員須配合縣府接受完整的職前及在職教育訓練，強化校園安全維護、危機應變及學生安全輔導等專業知能，以確保各項校安業務執行品質。縣府也將提供相對完善的福利待遇，吸引具備專業背景的人員投入校園，降低校園突發事件風險，提升整體校園安全品質。

教育處表示，增置校安人力計畫除訂定明確的人員資格條件外，也同步納入系統性的專業培訓規畫。後續將依相關程序積極爭取並追加所需經費，並同步著手研擬甄選、招考與培訓進用等細部作業；至於各校配置人數，初步規畫將依班級數與校園規模設置1至2人。

教育處長翁書敏表示，深知學校現場有諸多挑戰，縣府會與學校站在一起共同面對克服。此次增置國中校安人力作為推動的起手式，後續將持續就教師待遇、校園設施設備及課程教學等面向研擬支持方案，營造安心、友善學習環境，打造讓家長放心、學生安心的安全校園。

