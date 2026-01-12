國中特教交通車車況差 童子瑋牽線陽明海運捐贈新車

基隆市明德國中特教班交通車未達使用年限，但車況已不理想。基隆市議長童子瑋牽線促成陽明海運公司，捐贈全新交通車，今辦捐贈儀式。有了新車，特教學生搭車往返住家和學校更安全舒適，校方也可節省一筆維護費用。

明德國中今早在學校禮堂舉辦捐贈及感謝儀式，校長徐仁斌帶領學校師生，感謝出席的陽明海運董事長蔡豐明、童子瑋和基隆市政府教育處副處長楊永芬，三方合作協助解決校方的困境。

蔡豐明表示，陽明海運從事運輸事業，運輸首重安全，明德國中是陽明海運公司的鄰居，公司的社團也借用學校場辦球類等活動，因此從童子瑋口中得知校方有特教車的資源需求，就媒合其他企業一起來協助，善盡社會責任。

明德國中家長會長高嘉宏表示，特教學生交通車使用12年後車況並不好，雨天車內還可能滲水。由於交通車使用年限是15年，在其他學校也有需求，汰舊換新相對不急迫的情況下，一直無法如願更新。陽明海運捐贈新車，他也要代表家長們表達謝意。

童子瑋說，這輛車他是在地企業對孩子、對教育、對這座城市的承諾。公部門與企業攜手合作，善意才能真正走進孩子的生活裡，這樣的力量，值得我們所有人一起珍惜與感謝。

童子瑋表示，他也要肯定市府教育處3年來，投入特教經費與校園支持系統，讓老師、家長與孩子都真切感受到改變。政府的責任，從來不是「做到這樣就好」，而是每一年都要比上一年更進步。面對特教學生人數逐年增加的現況，對孩子的支持也必須持續強化與升級。

童子瑋也藉今天的機會，向市府提出特教體系的3項建議，首先是不同障礙別孩子有不同的學習需求，除了逐年增加特教師資與專業人力，更應建立導師與特教教師合作分工模式，提供第一線教師公假進修與系統化培訓，全面提升普教與特教教師的特教知能，讓老師們真正能一起經營班級、共同照顧孩子，全面提升教學與照顧品質。

其次是當特教學生比例逐年提高，除了現行的特教學生助理員入班服務，更應建立完整的教學支持系統進班支援，由巡迴教師、輔導與專業團隊實際進入教室協助教學，同步建構教師支持與心理關懷系統，分擔第一線老師的教學與情緒壓力，讓老師能回到教學專業本位。這不只是為了特教學生，更是在保障所有孩子的學習權益，真正落實融合教育。

最後是照顧特教孩子的家庭也需要社會一起承接，市府應整合社政、衛政與教育資源，擴大臨時照護與喘息服務系統，讓主要照顧者能獲得必要的支持與短暫休息，重新累積力量，以更穩定、更正向的狀態，陪孩子一起走得更長、更遠。