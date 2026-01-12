基隆廟口夜市捕獲野生安心亞 她「阿莎力」配合秒變反詐大使

快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口夜市捕獲野生安心亞，她「阿莎力」配合宣導反詐。圖／第一分局提供
藝人安心亞昨晚為近日上映的新片「陽光女子合唱團」到基隆廟口夜市宣傳，人潮及粉絲擠爆，基隆市警局剛好利用假日在夜市反詐宣傳，沒想到巧遇大咖，眼見機會難得，邀她幫忙反詐宣導，安心亞十分「阿莎力」配合，秒變反詐大使，開心與民眾及粉絲合影。

集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮及何曼希合演的新片「陽光女子合唱團」，日前上映，電影中每個角色都有各種不同的原因被送進來，有的殺人、有的運毒、詐騙、或是因為家裡沒錢吃飯混幫派的，但不營造訴求悲情牌，都在為生命找到出口。片中有震撼畫面如毆打、殺人、群架，可以窺見這群陽光女子們所面對的多舛命運。

近期詐騙手法不斷翻新，市警第一分局為強化民眾防詐意識，昨晚假日期間至廟口夜市向前來基隆觀光旅遊民眾宣導反詐騙。沒想到，巧遇藝人安心亞前來宣傳熱映中的電影「陽光女子合唱團」，馬上邀請她幫忙，現場圍觀影迷及粉絲擠爆，大家紛紛搶著與她合影。

偵查隊長林哲旭說，近期有詐騙集團假冒各大影城名義，要求顧客至ATM或網路銀行操作「解除分期、補繳金額、變更付款」等方式，藉機詐騙民眾財產、金融帳戶個資，同時提醒民眾如面對來路不明的訊息、電話，應善用165反詐騙專線諮詢，提高警覺避免受騙，各大影城均不會主動致電要求操作帳戶或索取個資。

安心亞說，大家要小心，詐騙集團假冒各大影城名義，不要被騙了，也記得要來看「陽光女子合唱團」電影。

基隆廟口夜市捕獲野生安心亞，她「阿莎力」配合宣導反詐。圖／第一分局提供
