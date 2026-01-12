快訊

影／猛男舞者疑毒駕持雙刀隨機攔車亂砍 警開槍圍捕壓制、5警輕傷

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭焚化廠回饋金凍結 五結鄉喊抗爭 暫以剩餘款化解

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭焚化廠位於五結鄉，每年分配獲得回饋金，最近其他鄉鎮也爭取回饋，導致五結鄉原有的回饋預算遭「凍結」，引爆地方不滿，揚言圍廠抗爭。圖／聯合報系資料照片
宜蘭焚化廠位於五結鄉，每年分配獲得回饋金，最近其他鄉鎮也爭取回饋，導致五結鄉原有的回饋預算遭「凍結」，引爆地方不滿，揚言圍廠抗爭。圖／聯合報系資料照片

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年有回饋金，其他鄉鎮最近也爭取回饋，議員要求修改回饋金條例，未修前先「凍結」五結鄉回饋，引地方不滿，揚言最晚昨不解凍將圍廠抗爭。環保局說，暫以前年回饋金剩餘款支應，不影響撥補。

五結鄉公所與縣環保局研商後，縣府同意鄉公所動支113年焚化廠回饋金剩餘款約1000萬元，第一期回饋金預計4月撥補；接下來修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」及後續如何調整回饋分配比例，再進一步研議。

位於五結鄉的焚化廠以ROT委由廠商營運，使用20餘年將於明後年升級大整修，冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民認為環境受影響，議員要求分給回饋金，去年底議會審查預算時，雖通過4300萬回饋金預算，附帶決議要求修改自治條例，擴大回饋，修改案提送議會審議通過才能動支。

目前回饋比例是五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。「凍結」回饋引起五結鄉地方人士跳腳，拉布條抗議，若回饋金未解凍，不排除圍廠抗議，其他鄉鎮市垃圾都別進五結鄉內的焚化爐燒。

環保局長許嘉琦表示，將來每公噸的回饋金會調高，焚化廠商收取外縣市垃圾或事業廢棄物的回饋金也會調高，試算年度總回饋金可從現有4300萬，增至5800萬元，原來的回饋不會影響且增加，努力共創雙贏。

延伸閱讀

宜蘭焚化廠回饋金「解凍」 以年度剩餘款補助化解圍廠抗爭

其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」

影／南投焚化爐用地審查…公所派員遭趕 鄉長怒轟：可恥的密室開會

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

相關新聞

宜蘭焚化廠回饋金凍結 五結鄉喊抗爭 暫以剩餘款化解

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年有回饋金，其他鄉鎮最近也爭取回饋，議員要求修改回饋金條例，未修前先「凍結」五結鄉...

從蚊子館到文創基地 花蓮陽光電城轉型原夢館開放招商

花蓮「陽光電城」曾斥資4億元興建，卻因發電效率不佳而閒置多年，在縣府爭取上億元經費、歷時5年活化後，轉型為原住民文創產業...

花蓮馬太鞍溪災後黑泥分析帶磁性天然礦 可對釉燒創作有貢獻

陶藝家陳金旺今天指出，花蓮馬太鞍溪災後黑泥並非傳統認知淤泥，而是在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統；國立台灣工藝研究...

花蓮華爾街大樓 拚2年修繕完成

前年403地震震損花蓮上百棟建物，其中華爾街大樓近日弱層補強動工，預計兩年完成，住戶就能回家，縣府表示，弱層補強建物共3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。