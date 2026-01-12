宜蘭焚化廠回饋金凍結 五結鄉喊抗爭 暫以剩餘款化解

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年有回饋金，其他鄉鎮最近也爭取回饋，議員要求修改回饋金條例，未修前先「凍結」五結鄉回饋，引地方不滿，揚言最晚昨不解凍將圍廠抗爭。環保局說，暫以前年回饋金剩餘款支應，不影響撥補。

五結鄉公所與縣環保局研商後，縣府同意鄉公所動支113年焚化廠回饋金剩餘款約1000萬元，第一期回饋金預計4月撥補；接下來修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」及後續如何調整回饋分配比例，再進一步研議。

位於五結鄉的焚化廠以ROT委由廠商營運，使用20餘年將於明後年升級大整修，冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民認為環境受影響，議員要求分給回饋金，去年底議會審查預算時，雖通過4300萬回饋金預算，附帶決議要求修改自治條例，擴大回饋，修改案提送議會審議通過才能動支。

目前回饋比例是五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。「凍結」回饋引起五結鄉地方人士跳腳，拉布條抗議，若回饋金未解凍，不排除圍廠抗議，其他鄉鎮市垃圾都別進五結鄉內的焚化爐燒。

環保局長許嘉琦表示，將來每公噸的回饋金會調高，焚化廠商收取外縣市垃圾或事業廢棄物的回饋金也會調高，試算年度總回饋金可從現有4300萬，增至5800萬元，原來的回饋不會影響且增加，努力共創雙贏。