宜蘭家長會長協會理事長交接 新任理事長陳俊雄提「4大」夥伴關係

宜蘭縣家長會長協會今晚舉行舉行理事長交接暨理監事就職典禮，原理事長林淑玲交棒，由該協會原顧問團團長陳俊雄接下第10屆理事長，代理縣長林茂盛主持交接印信，陳俊雄提出「迎向AI新世代，共創教育大未來」願景，將與協會家長同心攜手，提升宜蘭教育品質，成就孩子們更美好的未來。

現年73歲陳俊雄，目前是民貴工程技術顧問有限公司負責人，經商有成，回饋社會，擔任國立宜蘭大學校友會理事長及蘭陽女中教育基金會董事長等職，最近被推舉選上宜蘭縣家長會長協會理事長，今晚在香格里拉渡假飯店舉行就職交接典禮，代理縣長林茂盛肯定原理事長林淑玲對教育的付出奉獻，也祝福新任理事長陳俊雄推動會務，蒸蒸日上。

對於「共創宜蘭教育大未來」願景，陳俊雄提出4點具體作法，希望以夥伴關係與教育利害關係人攜手前行，共學共好共榮。具體作法如下：

●成為教育政策的協力夥伴：與縣政府教育處密切合作，協助整合家長資源，成為教育政策推動的好夥伴。 ●成為校長辦學的支持夥伴：尊重校長辦學理念，鼓勵校長開創學校特色，支持校長推動學生閱讀、善用數位科技、提倡社會情緒學習、優化學生學習成效。 ●成為教師教學的鼓舞夥伴：強調尊師重道精神，家長尊重老師，以身作則，孩子才會重視師道，回復教師尊嚴，營造友善的教育園地，讓教師教學有動力，學生學習有動機，社會未來更有希望。 ●成為家長成長的學習夥伴：家長面對快速改變的社會環境及教育的改革趨勢，需要更多學習，家長會長協會願意成為宜蘭縣家長的共學夥伴，面對新世代一起成長與學習，成為孩子適性發展的引領者。