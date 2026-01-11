風災水患環保清潔人員辛苦了 環境部長彭啓明贈春節慰問品感謝
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府今天舉辦環保清潔人員春節慰問品致贈活動，贈送聯勸愛心禮券、宜蘭馬福樂事紀念紅包及白米，由各鄉鎮市公所清潔隊長及代表受贈，感謝清潔隊員全年投入廢棄物清理、資源回收、環境衛生消毒與維護等工作的付出與敬意。
代理縣長林茂盛表示，近年極端氣候頻繁，114年縣內外接連遭逢多起大型天災考驗，清潔隊員不畏艱苦、守護第一線；1111鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，隊員立即投入環境清理與復原作業，在最短時間內恢復蘇澳及冬山等災區環境。
林茂盛說，在花蓮光復地震災後重建過程，由宜蘭縣環保局與公所清潔隊組成的環境復原救災團隊主動跨區支援，展現互助協作精神，不分晝夜、高溫、雨天與泥濘環境中工作，彰顯無私奉獻、不分你我的敬業態度。
今天在礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠舉辦春節慰問品致贈活動，由林茂盛代理縣長送給每位清潔隊員，包括宜蘭聯合勸募愛心禮券500元、馬福樂事紀念紅包，環境部彭啓明部長贈送春節慰問品白米1包，祝福清潔人員在新的一年「好運攏馬來」，平安健康，以專業精神及熱忱繼續守護宜蘭美好家園。
