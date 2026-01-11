快訊

PLG／爆衝突！先發只打4分鐘 「野獸」林志傑遭驅逐出場

點名6人布局2026 王世堅：盡早推出「最強人選」…別輸了怪兵器不好

林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

風災水患環保清潔人員辛苦了 環境部長彭啓明贈春節慰問品感謝

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供

農曆新春將至，環境部宜蘭縣政府今天舉辦環保清潔人員春節慰問品致贈活動，贈送聯勸愛心禮券、宜蘭馬福樂事紀念紅包及白米，由各鄉鎮市公所清潔隊長及代表受贈，感謝清潔隊員全年投入廢棄物清理、資源回收、環境衛生消毒與維護等工作的付出與敬意。

代理縣長林茂盛表示，近年極端氣候頻繁，114年縣內外接連遭逢多起大型天災考驗，清潔隊員不畏艱苦、守護第一線；1111鳳凰颱風造成宜蘭多處淹水，隊員立即投入環境清理與復原作業，在最短時間內恢復蘇澳及冬山等災區環境。

林茂盛說，在花蓮光復地震災後重建過程，由宜蘭縣環保局與公所清潔隊組成的環境復原救災團隊主動跨區支援，展現互助協作精神，不分晝夜、高溫、雨天與泥濘環境中工作，彰顯無私奉獻、不分你我的敬業態度。

今天在礁溪鄉巨大垃圾再利用修繕廠舉辦春節慰問品致贈活動，由林茂盛代理縣長送給每位清潔隊員，包括宜蘭聯合勸募愛心禮券500元、馬福樂事紀念紅包，環境部彭啓明部長贈送春節慰問品白米1包，祝福清潔人員在新的一年「好運攏馬來」，平安健康，以專業精神及熱忱繼續守護宜蘭美好家園。

農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供
農曆新春將至，環境部與宜蘭縣政府致贈慰問品，感謝環保清潔人員這一年來辛苦，他們除了平常垃圾清運工作，還要支援風災水患的環境清理與災後復原，勞苦功高。圖／縣府提供

宜蘭 彭啓明 環境部

延伸閱讀

兒少行動論壇建中登場！學生研發科技系統找熱點 邀彭啟明街頭減菸蒂

蹲式馬桶細菌數逾數千倍 彭啓明：未來幾年坐式馬桶要提高至8成

推廣衛生紙丟馬桶 彭啓明爆：立法院化糞池「五花八門」連預算書都有

綠領人才夯8年成長282% 彭啟明：缺額約3萬人

相關新聞

從蚊子館到文創基地 花蓮陽光電城轉型原夢館開放招商

花蓮「陽光電城」曾斥資4億元興建，卻因發電效率不佳而閒置多年，在縣府爭取上億元經費、歷時5年活化後，轉型為原住民文創產業...

花蓮馬太鞍溪災後黑泥分析帶磁性天然礦 可對釉燒創作有貢獻

陶藝家陳金旺今天指出，花蓮馬太鞍溪災後黑泥並非傳統認知淤泥，而是在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統；國立台灣工藝研究...

花蓮華爾街大樓 拚2年修繕完成

前年403地震震損花蓮上百棟建物，其中華爾街大樓近日弱層補強動工，預計兩年完成，住戶就能回家，縣府表示，弱層補強建物共3...

基隆北聖宮「報關媽」送暖18載 15噸白米送600弱勢家庭學生

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為報關媽，是地方信仰中心，基隆北聖宮管理委員會與基隆市北聖慈善協會今天舉行第18屆「寒冬送暖」活...

太魯閣閣口牌樓遭撞壞修復中 台電承包商板車又闖禍1處慘變形

近66年歷史的太魯閣閣口牌樓因「東西橫貫公路」字體遭工程車吊臂撞掉，正在修復，不料又被台電承包商載運怪手的板車撞上施工構...

403地震列紅單…花蓮華爾街大樓動工弱層補強 盼2年後回安全的家

花蓮前年發生403地震震損上百棟建物，包括18棟集合式住宅，其中位於市區的華爾街大樓住戶決定弱層補強，近日動工，預計兩年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。