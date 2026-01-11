11年散瞳驗光篩檢揪「隱藏版」學童近視率翻倍 宜蘭經驗推廣全國
國內學童近視率全球排名居高不下，宜蘭縣衛生局與國立陽明交通大學附設醫院今天公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，揪出不少早期近視個案，透過預防也讓近視惡化速度減緩逾3成。
今天召開「2026 宜蘭近視防治研討會」由衛福部國民健康署指導，邀集台大、長庚、北榮、新光及輔大醫院等全台眼科界專家交流，探討戶外活動預防、長效散瞳劑等相關主題。
會中公布一項長達11年的近視篩檢研究，對象是幼兒園大班學童，如果只依賴傳統的裸視篩檢，學童近視檢出率僅3.4%；但採用更精準「散瞳後驗光」檢測，近視檢出率飆升至7.0%，超過一倍。
另一項更關注的驚人數據，採用「散瞳後驗光」篩檢出來的近視幼童中，有高達 52.1%孩子的裸視視力優於0.8，還不錯。眼科主任蔡德中指出，傳統視力表篩檢（看 0.8 或 1.0）易產生偵測死角，往往無法察覺早期「無症狀近視」，這也意味著傳統篩檢可能漏掉一半的近視個案，造成這些「隱藏版」近視幼童錯失黃金治療期。
陽明交大醫院院長黃志賢表示，醫院責任不只是治療，更在於落實預防醫學，他們展開「近視前期介入機制」，把近視高風險群的幼童納入追蹤管理；結果顯示早期介入機制，能夠有效讓幼童的近視度數惡化速度，減緩達31.8%。
宜蘭成功經驗獲各界重視，其他縣市前來觀摩取經，衛福部也擴大推廣。但是在推動過程中遭遇不少困難，包括如何簡化行政作業、如何說服家長及幼兒園配合等。
代理縣長林茂盛與衛生局長徐迺維表示，宜蘭率先推動「幼兒園大班學童散瞳後屈光視力檢查」，11年來編列預算支持，縣府居中溝通並扛起行政作業工作，守護幼童視力健康看到成效，也樹立幼童近視防範標竿。
國健署長沈靜芬表示，視力篩檢如果只靠裸視，其敏感度沒有那麼好，還需配合散瞳、驗光、醫師檢查，才能發現近視前期（Pre-myopia）的小朋友，「宜蘭經驗」非常寶貴，縣衛生局結合教育處、醫療機構、托育中心及幼兒園幼保教人員等，家長共同配合，中央也開始推動學齡前幼兒入校的視力篩檢計畫，全台有8個縣市加入「試辦」計畫推動中。
