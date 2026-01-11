快訊

憶曹西平惜物「打包剩的便當」許效舜哽咽：好捨不得他

在美國找到家鄉味！4位台積電女工程師一吃驚豔 暖幫餐廳架設團購網

議員暴動高喊「美國去死」！伊朗議長警告川普：若遭攻擊 會襲美軍這基地

11年散瞳驗光篩檢揪「隱藏版」學童近視率翻倍 宜蘭經驗推廣全國

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影

國內學童近視率全球排名居高不下，宜蘭縣衛生局與國立陽明交通大學附設醫院今天公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，揪出不少早期近視個案，透過預防也讓近視惡化速度減緩逾3成。

今天召開「2026 宜蘭近視防治研討會」由衛福部國民健康署指導，邀集台大、長庚、北榮、新光及輔大醫院等全台眼科界專家交流，探討戶外活動預防、長效散瞳劑等相關主題。

會中公布一項長達11年的近視篩檢研究，對象是幼兒園大班學童，如果只依賴傳統的裸視篩檢，學童近視檢出率僅3.4%；但採用更精準「散瞳後驗光」檢測，近視檢出率飆升至7.0%，超過一倍。

另一項更關注的驚人數據，採用「散瞳後驗光」篩檢出來的近視幼童中，有高達 52.1%孩子的裸視視力優於0.8，還不錯。眼科主任蔡德中指出，傳統視力表篩檢（看 0.8 或 1.0）易產生偵測死角，往往無法察覺早期「無症狀近視」，這也意味著傳統篩檢可能漏掉一半的近視個案，造成這些「隱藏版」近視幼童錯失黃金治療期。

陽明交大醫院院長黃志賢表示，醫院責任不只是治療，更在於落實預防醫學，他們展開「近視前期介入機制」，把近視高風險群的幼童納入追蹤管理；結果顯示早期介入機制，能夠有效讓幼童的近視度數惡化速度，減緩達31.8%。

宜蘭成功經驗獲各界重視，其他縣市前來觀摩取經，衛福部也擴大推廣。但是在推動過程中遭遇不少困難，包括如何簡化行政作業、如何說服家長及幼兒園配合等。

代理縣長林茂盛與衛生局長徐迺維表示，宜蘭率先推動「幼兒園大班學童散瞳後屈光視力檢查」，11年來編列預算支持，縣府居中溝通並扛起行政作業工作，守護幼童視力健康看到成效，也樹立幼童近視防範標竿。

國健署長沈靜芬表示，視力篩檢如果只靠裸視，其敏感度沒有那麼好，還需配合散瞳、驗光、醫師檢查，才能發現近視前期（Pre-myopia）的小朋友，「宜蘭經驗」非常寶貴，縣衛生局結合教育處、醫療機構、托育中心及幼兒園幼保教人員等，家長共同配合，中央也開始推動學齡前幼兒入校的視力篩檢計畫，全台有8個縣市加入「試辦」計畫推動中。

宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。記者戴永華／攝影
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。 圖／醫院提供
宜蘭縣衛生局與陽明交大醫院公布一份長達11年的近視篩檢研究顯示，近3萬4千名幼兒園大班學童經由「散瞳後驗光」檢查，其近視檢出率比起傳統的視力表篩檢，高出一倍以上，投入預防早期近視，讓學童的近視惡化速度減緩逾3成。 圖／醫院提供

近視 篩檢 視力

延伸閱讀

宜蘭焚化廠回饋金「解凍」 以年度剩餘款補助化解圍廠抗爭

影／嚇人！恐怖男持斧頭揮舞攻擊人車 宜蘭警方逮人送辦

去年非法旅宿開罰1.2億元！北市旅館罰2035萬居冠 宜蘭民宿罰651萬元

TPASS掀起宜蘭縣長之戰 吳宗憲三問林國漳：為何只幫民進黨說話

相關新聞

從蚊子館到文創基地 花蓮陽光電城轉型原夢館開放招商

花蓮「陽光電城」曾斥資4億元興建，卻因發電效率不佳而閒置多年，在縣府爭取上億元經費、歷時5年活化後，轉型為原住民文創產業...

花蓮馬太鞍溪災後黑泥分析帶磁性天然礦 可對釉燒創作有貢獻

陶藝家陳金旺今天指出，花蓮馬太鞍溪災後黑泥並非傳統認知淤泥，而是在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統；國立台灣工藝研究...

花蓮華爾街大樓 拚2年修繕完成

前年403地震震損花蓮上百棟建物，其中華爾街大樓近日弱層補強動工，預計兩年完成，住戶就能回家，縣府表示，弱層補強建物共3...

基隆北聖宮「報關媽」送暖18載 15噸白米送600弱勢家庭學生

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為報關媽，是地方信仰中心，基隆北聖宮管理委員會與基隆市北聖慈善協會今天舉行第18屆「寒冬送暖」活...

太魯閣閣口牌樓遭撞壞修復中 台電承包商板車又闖禍1處慘變形

近66年歷史的太魯閣閣口牌樓因「東西橫貫公路」字體遭工程車吊臂撞掉，正在修復，不料又被台電承包商載運怪手的板車撞上施工構...

403地震列紅單…花蓮華爾街大樓動工弱層補強 盼2年後回安全的家

花蓮前年發生403地震震損上百棟建物，包括18棟集合式住宅，其中位於市區的華爾街大樓住戶決定弱層補強，近日動工，預計兩年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。