從蚊子館到文創基地 花蓮陽光電城轉型原夢館開放招商

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府爭取上億經費用5年時間活化「陽光電城」閒置空間，並轉型為原住民文創產業聚落空間「汎札萊‧原夢館」，即日起開始招商。圖／花蓮縣政府提供
花蓮「陽光電城」曾斥資4億元興建，卻因發電效率不佳而閒置多年，在縣府爭取上億元經費、歷時5年活化後，轉型為原住民文創產業聚落空間「汎札萊‧原夢館」。縣府宣布，即日起釋出1至3樓共13處空間公開招商，預計2月中旬公告入選名單，有望在農曆春節前展開試營運。

縣府於2009耗資4億元，利用東大門夜市旁舊車站修車廠空間，打造以太陽能發電為主的「陽光電城」，隔年啟用後卻因太陽能板發電效能遠低於預期，導致營運停擺，場館長期荒廢。為避免公共資源閒置，縣府於2021年爭取花東基金逾1.14億元，分4期工程整建與活化，將場域轉型為原住民文創產業聚落。

工程於去年陸續完工後，縣府原住民行政處將場館重新命名為「汎札萊‧原夢館」。「汎札萊」為阿美族語，象徵美好與希望，期盼場館以原住民族文化為核心，結合創意、產業培力與未來發展，打造兼具文化深度與經濟動能的交流平台。

縣府原民處指出，原夢館整體規畫結合展示、銷售、交流、體驗與展演等多元功能，透過品牌化與平台化策略，提升原住民族文創產業的市場能見度與附加價值，促進跨界合作與產業永續發展。本次招商自即日起至25日止，開放1至3樓共13處室內空間，歡迎具原住民族風格的店家或品牌進駐。

原民處副處長徐采瑤表示，招商對象不限原住民族人，只要具原住民族文化元素，不論工藝、設計品牌、文化藝術、創意生活、餐飲體驗、社會企業或跨界創作團隊皆可申請。縣府將於15日舉辦招商說明會，協助申請者深入了解場域特色、空間條件及進駐規畫。招商截止後，將有書面與面審，預計2月中公布結果，並盼加快作業腳步，在農曆春節前啟動試營運。

原住民族 文創產業 品牌

