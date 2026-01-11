宜蘭焚化廠回饋金「解凍」 以年度剩餘款補助化解圍廠抗爭

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年分配獲得回饋金，但其他鄉鎮最近也爭取回饋，縣議員要求縣府修改回饋金條例，條例未修之前「凍結」五結鄉回饋，地方不滿揚言最晚11日若不解凍，圍廠抗爭。縣環保局今天表示，暫以前年的回饋金剩餘款補助地方，不影響回饋金撥補。

五結鄉公所與縣環保局研商後，縣府同意鄉公所動支113年的焚化廠回饋金剩餘款約1000萬元，第一期回饋金預計4月撥補；至於接下來修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」及後續如何調整回饋分配比例，再進一步研議。

位於五結鄉的焚化廠以ROT委請廠商營運，焚化爐使用20餘年，將在明後年進入升級大整修，冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民認為環境受到影響，縣議員要求縣府環保局分給回饋金，去年底縣議會審查年度預算時，雖通過4300萬元回饋金預算，但附帶決議要求修改自治條例，擴大回饋鄉鎮村里，修改案提送議會審議通過才能動支。

目前回饋比例是五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。「凍結」回饋引起五結鄉地方人士跳腳，日前拉布條抗議炎揚言若11日前，回饋金未獲解凍，不排除圍廠抗議，其他鄉鎮市的垃圾都別進到位於五結鄉焚化爐燒。

縣環保局現階段先解決第一期回饋金問題，接著再討論以後如何調整分配比例。