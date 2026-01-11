花蓮太平洋燈會2/7點燈 馬年主視覺詮釋山海之美
隨著農曆春節將近，花蓮「太平洋燈會」預定2月7日起在花蓮市日出大道盛大登場，今年以馬年意象為主軸，結合山海景觀、族群文化與年節燈籠符碼，透過光影藝術傳遞祝福，象徵平安、幸福與希望。
縣府觀光處指出，太平洋燈會將自2月7日展出至3月8日，今年主視覺以馬年生肖為設計核心，設計團隊巧妙融合水斷崖層疊壯闊的山勢、太平洋奔騰浪花、金黃稻穗、流動風紋，以及承載祝福的燈籠與族群文化精神符碼，詮釋「花現騎蹟‧光躍洄瀾」的主題意涵，展現花蓮自然與人文風貌。
距離燈會開展還有近1個月，台南藝術大學建築藝術研究所助理教授鄭乘騏率領的Group B藝術團隊，已進駐花蓮市原住民族文創產業聚落，全力投入創作，為燈會打造兼具藝術性與空間感的建築燈藝氛圍。
觀光處表示，今年燈會除呈現大型光影藝術裝置，向花蓮的大山大海致敬外，各展區之間更隱藏許多等待民眾探索的巧思，邀請大家走進會場，用眼睛尋找發光的馬、用心體會光與土地交織的故事，發現屬於花蓮的「光之奧祕」。
另外，燈會期間也規畫兩大在地共創活動，包含2月14日至18日舉辦的植染、礦物染手作工作坊，由自然素材染織藝術家胡湘梅帶領；以及2月12日登場的共同創作圖畫活動，邀請在地國小學童與家長以馬年為主題揮灑創意，作品將結合動畫技術，轉化為動態展演，在燈會現場呈現別具一格的視覺體驗。
