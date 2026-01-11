花蓮馬太鞍溪災後黑泥分析帶磁性天然礦 可對釉燒創作有貢獻

陶藝家陳金旺今天指出，花蓮馬太鞍溪災後黑泥並非傳統認知淤泥，而是在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統；國立台灣工藝研究發展中心的檢測結果顯示，黑泥中蘊含具順磁性天然礦物，成分特殊且規模罕見，在工藝材料研發與跨域應用上高度潛力

陳金旺說，該汙泥經過3個多月的成分分析與實驗後，沉積物並非傳統認知中的一般淤泥，而是在國內外文獻中尚未被清楚定義的材料系統，具備獨特的礦物結構與燒成行為；工藝中心已帶走他研究成果茶器，將向文化部提出成果報告。

陳金旺說出，這項研究命名為「光復泥系統（Guangfu Mud System）」，目前已完成學術論文並投稿國際期刊。重點不在於釉色表現，而在於目前國內外文獻中，

陳金旺表示，花蓮同一場災後沉積中自然分離出的砂與土，並非性質相同的混合物，是具有明確分工的兩種不同角色材料，一個富含高碳酸鈣的砂，在高溫下提供主要助熔；另一個富含矽、鋁與活性鐵的土，在燒成初期率先形成液相，啟動玻化反應。兩者結合後，可主動降低釉的燒成溫度，使其和土胚的耐熱極限同步，在不添加任何外來助熔劑釉料的情況下，形成穩定釉層。

國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮表示，這類研究正好揭示工藝材料研究長期被忽略的一個關鍵面向，工藝不僅是形式與技法，更包含對材料來源與作用機制的理解。當災後沉積物能被視為一個具有內在邏輯的材料系統，而非單純被再利用，其意義不僅止於創作本身，也為工藝研究與地方材料轉譯建立更清楚的對話基礎。