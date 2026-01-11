花蓮華爾街大樓 拚2年修繕完成

前年403地震震損花蓮上百棟建物，其中華爾街大樓近日弱層補強動工，預計兩年完成，住戶就能回家，縣府表示，弱層補強建物共39處，縣府全數完成資格審查，有些待國震中心審查及發包，也有已進入設計或施工階段，盼盡早完成，提升耐震能力。

華爾街大樓位於花蓮市民生里，鄰近綜合市場，共12層樓246戶，震後因3樓樓梯間、剪力牆嚴重受損，被列為紅單戶。住戶多次開會討論後，決定弱層補強，擴大梁柱、拆除牆面等提升耐震能力，工程費約7千萬元。

建設處長鄧子榆表示，華爾街大樓戶數最多，具有指標性意義，住戶花了些時間凝聚共識，但進度比其他集合式住宅來得快，補強工程多在室內進行，若施作牆體修繕時，也有保護措施，施工團隊提出大型機具運輸等需求，都會全力協助。

縣府統計，到去年底，403地震強拆重建輔導14處，其中馥邑京華預計春節後拆除，所有權人整合中1處、與鄰地整合中4處、自辦都更3處、公辦都更1處、原地重建2處、計畫出售2處。

還有39處採弱層補強，由縣府先審查資格再送國震中心審查及發包，縣府已全數審查完畢，有意願未送件6處，設計中6處、國震中心審查中5處、發包中7處、施工中10處及結案5處，重建期間啟動租金補貼等配套措施。