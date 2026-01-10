基隆北聖宮「報關媽」送暖18載 15噸白米送600弱勢家庭學生

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為報關媽，是地方信仰中心，基隆北聖宮管理委員會與基隆市北聖慈善協會今天舉行第18屆「寒冬送暖」活動，現場長桌擺滿紅通通的愛心物資袋，共募集15噸白米，分送17里、25個學校600個弱勢家庭學生。

北聖宮被稱為報關媽是因創辦人江永華白手起家創立報關公司，經營進出口報關事業，熱心公益。北聖宮18年來年年都辦愛心義舉，今年每個愛心物資袋內含2公斤白米、5包麵條，以及一張面額1000元的禮券，將在農曆年前透過各校校長協助送給弱勢家庭。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿說，小孩出生沒有辦法選擇父母，這項活動的核心不只是發放物資，更是為了守護基隆的下一代，讓他們不至於因為家境窮困、生活弱勢影響，在年前送上溫暖。

今年的捐贈對象特別透過國中小校長代領發放，鄭秀卿表示，因為教育第一線最清楚哪些家庭具備「真實需求」，能確保愛心物資不被濫用，真正傳遞到那些生活在邊緣、卻最需要的孩子手中。

基隆市議長童子瑋到場支持，他說，肯定北聖宮長期「以米代金」的理念，將傳統信仰轉化為社會公益。