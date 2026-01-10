快訊

基隆北聖宮「報關媽」送暖18載 15噸白米送600弱勢家庭學生

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影

基隆市北聖宮供奉媽祖又稱為報關媽，是地方信仰中心，基隆北聖宮管理委員會與基隆市北聖慈善協會今天舉行第18屆「寒冬送暖」活動，現場長桌擺滿紅通通的愛心物資袋，共募集15噸白米，分送17里、25個學校600個弱勢家庭學生。

北聖宮被稱為報關媽是因創辦人江永華白手起家創立報關公司，經營進出口報關事業，熱心公益。北聖宮18年來年年都辦愛心義舉，今年每個愛心物資袋內含2公斤白米、5包麵條，以及一張面額1000元的禮券，將在農曆年前透過各校校長協助送給弱勢家庭。

北聖慈善協會理事長鄭秀卿說，小孩出生沒有辦法選擇父母，這項活動的核心不只是發放物資，更是為了守護基隆的下一代，讓他們不至於因為家境窮困、生活弱勢影響，在年前送上溫暖。

今年的捐贈對象特別透過國中小校長代領發放，鄭秀卿表示，因為教育第一線最清楚哪些家庭具備「真實需求」，能確保愛心物資不被濫用，真正傳遞到那些生活在邊緣、卻最需要的孩子手中。

基隆市議長童子瑋到場支持，他說，肯定北聖宮長期「以米代金」的理念，將傳統信仰轉化為社會公益。

多位校長與志工接力合作，將一袋袋紅色禮袋搬上車，愛心車隊緩緩駛離宮前廣場，今天起把15噸白米的愛心送到各區里弱勢家庭的家戶手中。

基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影
基隆北聖宮「報關媽」送暖18載，15噸白米送弱勢家庭學生。記者游明煌／攝影

相關新聞

太魯閣閣口牌樓遭撞壞修復中 台電承包商板車又闖禍1處慘變形

近66年歷史的太魯閣閣口牌樓因「東西橫貫公路」字體遭工程車吊臂撞掉，正在修復，不料又被台電承包商載運怪手的板車撞上施工構...

403地震列紅單…花蓮華爾街大樓動工弱層補強 盼2年後回安全的家

花蓮前年發生403地震震損上百棟建物，包括18棟集合式住宅，其中位於市區的華爾街大樓住戶決定弱層補強，近日動工，預計兩年...

基隆暖東苗圃打造AR恐龍生態園區 還要復育珍稀「澤珍珠菜」

基市暖東苗圃生態林相豐富，市府規畫打造「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，委託專業技術團隊開發AR程式...

基隆籌設數據中心 謝國樑：已有企業考慮

基隆市政府規畫在基隆捷運五堵站周邊30公頃土地設立「基隆智慧科技園區」，市長謝國樑昨邀產業界座談時表示，將參考台北信義計...

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

近日寒流來襲，天氣冷吱吱，基隆市中山一路、成功二路一帶居民反映，住戶和商家自來水水量很小，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加...

