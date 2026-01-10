太魯閣閣口牌樓遭撞壞修復中 台電承包商板車又闖禍1處慘變形

近66年歷史的太魯閣閣口牌樓因「東西橫貫公路」字體遭工程車吊臂撞掉，正在修復，不料又被台電承包商載運怪手的板車撞上施工構台。太管處初步目視牌樓主體沒有新傷，將更詳細確認，並向肇事廠商求償。

中橫公路於民國49年5月完工通車，同時在東端入口興建太魯閣牌樓，成為重要地標，民國94年3月公告為花蓮縣歷史建築，是許多遊客來到太魯閣不能錯過的拍照打卡景點。

前年康芮颱風造成太魯閣園區大量樹木被強風吹倒，當時太管處進行搶修工程時，一輛太魯閣國家公園管理處工程車於前年11月4日結束工作下山途中經過閣口，因吊臂沒收好，把牌坊上的「東西橫貫公路」字體撞掉。

牌樓修復工作於去年11月中旬展開，原本預計4個月修復完成。不料今天又發生意外。

太管處表示，今天上午11時50分一輛台電承包商的施工板車載運怪手行經牌樓時，疑似未注意高度限制及警告牌示，直接撞上正在進行維修工程的施工構台，將施工架撞到嚴重變形。

經派員到現場勘查評估，初步判斷牌樓梁柱和屋瓦等主體沒有新增損傷，工程模板也沒受損，不過構台支架已被拉扯變形，必須拆除重整。