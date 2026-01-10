快訊

403地震列紅單…花蓮華爾街大樓動工弱層補強 盼2年後回安全的家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市華爾街大樓在403震後被列紅單戶，採弱層補強提升耐震能力，近日動工。記者王燕華／攝影
花蓮市華爾街大樓在403震後被列紅單戶，採弱層補強提升耐震能力，近日動工。記者王燕華／攝影

花蓮前年發生403地震震損上百棟建物，包括18棟集合式住宅，其中位於市區的華爾街大樓住戶決定弱層補強，近日動工，預計兩年完成。縣府表示，弱層補強建物共39處，縣府全數完成資格審查，有些待國震中心審查及發包，也有已進入設計、發包或施工階段，盼盡早完成，提升耐震能力。

華爾街大樓位於花蓮市民生里，鄰近綜合市場，共12層樓246戶，403震後因3樓樓梯間、剪力牆嚴重受損，被列為紅單戶。住戶多次開會討論後，決定走弱層補強，以擴大梁柱、拆除牆面等方式，提升耐震能力。

縣府建設處長鄧子榆表示，華爾街大樓戶數最多，具有指標性意義，雖因補強工程影響部分住家的坪數，住戶花了一些時間討論並凝聚共識，但進度比其他集合式住宅來得快。

華爾街大樓管委會近日舉辦開工典禮，工程費用約7000萬元，預計兩年完成，住戶就能回家。鄧子榆說，補強工程多在室內進行，若施作牆體修繕時，也會有保護措施，施工團隊提出大型機具運輸等需求，縣府都會全力協助。

縣府統計，到去年底，403地震強拆重建輔導共14處，其中馥邑京華預計農曆年後拆除，所有權人整合中1處、與鄰地整合中4處、自辦都更3處、公辦都更1處、原地重建2處、計畫出售2處。

還有39處採弱層補強，由縣府先審查資格再送國震中心審查及發包，縣府已全數審查完畢，有意願未送件6處，設計中6處、國震中心審查中5處、發包中7處、施工中10處及結案5處。重建期間啟動租金補貼等配套措施。

