快訊

日月光二董80壽宴！綜藝大哥大張菲驚喜現身　許志豪同台大咖直呼：像做夢

陳佩琪秀存摺吐苦水：在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大？

早知道別那麼聽醫生的話！精神科醫揭臨終老人怨「一生最後悔的事」

台東醫療平權完成最後一哩路 15鄉鎮已設遠距醫療

中央社／ 台東縣10日電

台東醫療平權完成最後一哩路，太麻里鄉衛生所7日啟動遠距皮膚科專科門診，透過網路看診。台東縣除了台東市外，15個鄉鎮完成遠距醫療佈建，提升鄉下醫療能量。

台東縣衛生局與太麻里鄉衛生所積極導入智慧醫療科技，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，從7日起透過5G遠距科技，讓醫學中心皮膚科專科醫師親自透過網路、視訊看診，時間每週三上午9時至10時，突破地理環境限制及缺乏專科醫師資源的限制。

台東縣政府衛生局長孫國平今天告訴中央社記者，隨著太麻里鄉的加入，象徵著台東縣遠距醫療服務正式達成全縣15鄉鎮100%全面佈建的重要里程碑。

孫國平表示，以「網路代替馬路」的就醫模式，使民眾可就近在衛生所看診及檢查，不需花上交通及等候時間看病。台東縣遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制。

衛生所透過遠距會診讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，透過早期發現，早期治療，守護台東縣民的健康。

孫國平表示，遠距醫療全縣100%佈建完成，意味著台東縣真正實現醫療平權，守護全縣民眾健康的承諾。

衛生所 台東 遠距

延伸閱讀

幸福企業／中華科大固定調薪 寒暑假享彈性

免費營養午餐新北為難 洪孟楷喊話侯友宜：多計算一下

巡迴車搭星鏈克服遠距醫療 高雄榮總拿下SNQ國家品質標章

不用再翻山越嶺看醫師！台東15鄉鎮遠距門診100%到位

相關新聞

403地震列紅單…花蓮華爾街大樓動工弱層補強 盼2年後回安全的家

花蓮前年發生403地震震損上百棟建物，包括18棟集合式住宅，其中位於市區的華爾街大樓住戶決定弱層補強，近日動工，預計兩年...

基隆暖東苗圃打造AR恐龍生態園區 還要復育珍稀「澤珍珠菜」

基市暖東苗圃生態林相豐富，市府規畫打造「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，委託專業技術團隊開發AR程式...

基隆籌設數據中心 謝國樑：已有企業考慮

基隆市政府規畫在基隆捷運五堵站周邊30公頃土地設立「基隆智慧科技園區」，市長謝國樑昨邀產業界座談時表示，將參考台北信義計...

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

近日寒流來襲，天氣冷吱吱，基隆市中山一路、成功二路一帶居民反映，住戶和商家自來水水量很小，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加...

基捷北五堵站周邊建25連棟空橋 謝國樑：數據中心已有企業有意願

基隆市政府今天邀產業界座談，市長謝國樑說，未來基隆捷運SB18站（北五堵站）將推動「基隆智慧科技園區」計畫，借鏡台北信義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。