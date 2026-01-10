台東醫療平權完成最後一哩路 15鄉鎮已設遠距醫療

台東醫療平權完成最後一哩路，太麻里鄉衛生所7日啟動遠距皮膚科專科門診，透過網路看診。台東縣除了台東市外，15個鄉鎮完成遠距醫療佈建，提升鄉下醫療能量。

台東縣衛生局與太麻里鄉衛生所積極導入智慧醫療科技，與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，從7日起透過5G遠距科技，讓醫學中心皮膚科專科醫師親自透過網路、視訊看診，時間每週三上午9時至10時，突破地理環境限制及缺乏專科醫師資源的限制。

台東縣政府衛生局長孫國平今天告訴中央社記者，隨著太麻里鄉的加入，象徵著台東縣遠距醫療服務正式達成全縣15鄉鎮100%全面佈建的重要里程碑。

孫國平表示，以「網路代替馬路」的就醫模式，使民眾可就近在衛生所看診及檢查，不需花上交通及等候時間看病。台東縣遠距醫療與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作機制。

衛生所透過遠距會診讓醫學中心專科醫師親自看診，使偏鄉山地離島地區民眾不必舟車勞頓，到鄰近且熟悉的衛生所即可使用遠距醫療服務，透過早期發現，早期治療，守護台東縣民的健康。

孫國平表示，遠距醫療全縣100%佈建完成，意味著台東縣真正實現醫療平權，守護全縣民眾健康的承諾。