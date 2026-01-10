藝術走進公廁 台東初鹿加油站廁所化身畫廊

快訊

中央社／ 台東縣10日電
台9線台東卑南鄉路段旁的「初鹿加油站」廁所，近日增添了藝術及海洋氣息。原本冰冷的牆壁變身為畫廊，展出學生創作的「沙灘、海洋、海岸線」作品。中央社
台9線台東卑南鄉路段旁的「初鹿加油站」廁所，近日增添了藝術及海洋氣息。原本冰冷的牆壁變身為畫廊，展出學生創作的作品，讓民眾如廁時也能感受藝術之美。

「舒適的感覺，讓人毫無壓力地釋放。」尤姓民眾走出初鹿加油站公廁後告訴中央社記者，彷彿走進藝術空間，顛覆傳統公廁印象，讓人不再急著離開。

台東縣政府環境保護局環境稽查科長林士銘今天告訴中央社記者，為提升公共空間品質並深化生活美學，推動極具創意的「公廁畫廊」計畫，首站選定台灣中油初鹿站特優級公廁作為展示場域。

他說，這項計畫特別攜手國立台東大學附設實驗國民小學，由老師粘僑頡指導第37屆美術班學生進行集體創作，成功將藝術引入日常最常使用、卻易被忽略的公廁空間，轉化為兼具美感、教育意涵與在地特色的公共亮點，讓民眾在如廁的片刻也能遇見藝術。

林士銘表示，這次展出作品以「沙灘、海洋、海岸線」為主題，象徵台東自然景觀的交會與生命流動。學生以木板為創作底材，結合環氧樹脂與顏料技法，呈現海洋律動與光影層次，使視覺效果更具深度與延展性。

環保局表示，特別感謝台灣中油初鹿站長蘇靖惠支持此次合作，不僅協助作品裝設，也承諾後續維護，讓加油站公廁化身為旅客停留的溫暖空間。這項計畫不僅讓孩子的創作走出教室、服務人群，也增添了環境的友善度，讓旅人感受台東獨有的熱情與創意。

蘇靖惠透過環保局表示，加油站公廁是旅客停留的重要空間，透過藝術作品的加入，不僅提升環境友善度，也為來往旅人留下更深刻、溫暖的台東印象，未來將持續協助維護，讓作品長久服務民眾。

粘僑頡則表示，帶領學生參與公共空間美化，是一次難得且深具意義的學習歷程。學生的創作融入社區、被民眾實際使用與欣賞，讓孩子深刻體會藝術對環境與生活的正向影響；參與創作的學生也分享，看到自己的作品在公廁展示，感到既興奮又有成就感，期待為使用者帶來更愉悅的心情。

環保局呼籲，優質的如廁環境需要大家共同維護，「公廁畫廊」不只是空間美化，更是一種生活態度的展現。未來將持續推動跨域合作，將美學注入更多公共場域，逐步實現台東兼具環境清潔與藝術美感的願景，也歡迎民眾行經初鹿時停下腳步，欣賞這群小小藝術家的創作，感受台東獨有的生活美學。

