基隆暖東苗圃打造AR恐龍生態園區 還要復育珍稀「澤珍珠菜」

基市暖東苗圃生態林相豐富，市府規畫打造「AR恐龍生態園區」，配合森林、苗圃和水塘等地景設計，委託專業技術團隊開發AR程式。地方認為，暖東苗圃位在淡蘭古道中路廊帶，應打造為「基隆物種綠牆」，把活化石「雙扇蕨」、珍稀「澤珍珠菜」等在苗圃重現。市府表示，已規畫納入基隆特有種、珍稀物種等逾30種植物復育。

暖東苗圃動植物景觀相當豐富，天然林有紅楠、筆筒樹等，人工林有相思樹及柳杉。有300餘種植物、200餘種蝴蝶以及其他多種生物，是基隆近郊難得一處兼具親樹、觀鳥、賞蝶好去處。市府規畫活化空間，苗圃的溫室除種植苗木之外，也將作培育工作坊、親子工作室，水塘可以作水溪生物導覽等，配合地景打造10組AR恐龍體驗區。

市議員陳冠羽表示，暖東苗圃的核心價值在於「生態多樣性」，需要的是一個能代表基隆的生態品牌基地。台北植物園運用AR技術介紹稀珍植物，甚至打造生態綠牆，透過軟體辨識讓在自己手機中就可以查看物種名稱。

陳冠羽說，暖東苗圃應打造「基隆物種綠牆」，基隆有不少以「基隆」命名的物種，例如基隆筷子芥、基隆澤蘭、基隆葡萄、基隆蠅子草等，暖東苗圃位在淡蘭古道中路廊帶上，淡蘭古道最具代表性的活化石「雙扇蕨」，以及在暖暖運動公園重新被發現列為珍稀物種的「澤珍珠菜」都應在苗圃重現展示。

地方人士建議將社區、生態、文化、觀光串聯在一起，成為基隆生態的品牌基地，而不是再造一個短期話題景點。步道也要規畫維護。研議將步道委託其他單位活化使用

「澤珍珠菜」是在台灣曾被宣告滅絕植物，6年前突然在基隆暖暖運動公園野地重現，但原發現地難再覓蹤跡「被拔光」，暖暖地方人士保種復育有成，義建社區發展協會執行長王奕荃表示，希望公部門協助復育。