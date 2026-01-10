聽新聞
基隆籌設數據中心 謝國樑：已有企業考慮

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市政府規畫在基隆捷運五堵站周邊30公頃土地設立「基隆智慧科技園區」，市長謝國樑昨邀產業界座談時表示，將參考台北信義計畫區經驗，將17處街廓25棟建築物以空橋連結，這是招商引資非常重要計畫，市府也推動設置AI資料數據中心，目前已有在地企業考慮設置。

謝國樑向企業代表說明，基隆捷運從汐止進基隆第一站北五堵站周邊，未來計畫將25連棟建物以空橋連結，類似台北市信義區，北五堵站位在台聯、長春貨櫃間，南北共17個街廓，空橋像「空中的道路」，能連接建物立面，有商辦、零售業及住宅等，將聽取各界意見提出更完善的規畫。

基隆智慧科技園區總樓地板面積近50萬坪，目前由都市發展處辦理規畫，開發程序將與基隆捷運分案辦理，不受基隆捷運工程進度影響，都發處預計今年辦理都市計畫變更法定作業，後續採市地重畫開發，重畫工程完成，配地歸還私地主後，就可依照都市計畫規畫開發建築，並留設立體連通空橋系統。

謝國樑表示，市府也計畫在基隆推動設置AI資料數據中心，目前已有在地企業與市府連絡，有興趣考慮在基隆設AI數據中心，未來如果設置AI數據中心後，可再吸引更多服務型企業進駐，打造就業基地及產業定位，市府會有更完整的規畫，引進相關產業，也會積極與台電溝通聯繫，期盼供電無虞。

