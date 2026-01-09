聽新聞
0:00 / 0:00
寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨
近日寒流來襲，天氣冷吱吱，基隆市中山一路、成功二路一帶居民反映，住戶和商家自來水水量很小，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加明顯，水太小無法啟動熱水器熱水，只能洗冷水澡或等到半夜用水量小時才有熱水，影響居民日常生活。水公司表示，中山一路主要供水管線屬於舊型管線造成。
中山一路住戶反映，近日因自來水水量太小，導致熱水器的熱水打不起來，經過熱水器後流出來的水仍是冷水，紅燈都沒有亮起，近日寒流天氣冷吱吱，到了晚上各家戶的用水量增加，水量更小，造成民眾用水困擾，「天氣這麼冷，我們卻無法洗熱水澡。」得要等到很晚用水量減少才會有一點點熱水，非常不方便。
還有住戶表示，不只沒熱水洗澡，連洗手台要放熱水洗碗和盤子也都沒有辦法，水流出來還是冷水，希望水公司能加大水量或改善老舊管線。
市議員施偉政說，接獲多位成功二路居民陳情，反映當地商家及民宅出現用水水量過小情形，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加明顯，已影響居民日常生活。
施偉政表示，他到現場了解狀況，致電自來水公司一區處反映相關問題。自來水公司說明，中山一路主要供水管線屬於舊型管線，因管線老舊影響供水效能，進而影響周邊區域的用水穩定。
施偉政指出，供水品質攸關市民基本生活需求，建請自來水公司應加速盤點並汰換老舊供水管線，盡速改善供水效能，確保居民能夠享有穩定用水。尤其這麼冷的天氣沒有熱水可用，影響正常生活，要趕快汰換舊管。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言