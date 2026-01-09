快訊

寒流來襲…基隆部分住戶水量不足難驅動熱水器 沒熱水洗澡惹怨

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中山一路一帶民眾反映，自來水水量小打不著熱水器，沒熱水可用，十分困擾。圖／施偉政提供
基隆中山一路一帶民眾反映，自來水水量小打不著熱水器，沒熱水可用，十分困擾。圖／施偉政提供

近日寒流來襲，天氣冷吱吱，基隆市中山一路、成功二路一帶居民反映，住戶和商家自來水水量很小，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加明顯，水太小無法啟動熱水器熱水，只能洗冷水澡或等到半夜用水量小時才有熱水，影響居民日常生活。水公司表示，中山一路主要供水管線屬於舊型管線造成。

中山一路住戶反映，近日因自來水水量太小，導致熱水器的熱水打不起來，經過熱水器後流出來的水仍是冷水，紅燈都沒有亮起，近日寒流天氣冷吱吱，到了晚上各家戶的用水量增加，水量更小，造成民眾用水困擾，「天氣這麼冷，我們卻無法洗熱水澡。」得要等到很晚用水量減少才會有一點點熱水，非常不方便。

還有住戶表示，不只沒熱水洗澡，連洗手台要放熱水洗碗和盤子也都沒有辦法，水流出來還是冷水，希望水公司能加大水量或改善老舊管線。

市議員施偉政說，接獲多位成功二路居民陳情，反映當地商家及民宅出現用水水量過小情形，尤其在晚間用水尖峰時段問題更加明顯，已影響居民日常生活。

施偉政表示，他到現場了解狀況，致電自來水公司一區處反映相關問題。自來水公司說明，中山一路主要供水管線屬於舊型管線，因管線老舊影響供水效能，進而影響周邊區域的用水穩定。

施偉政指出，供水品質攸關市民基本生活需求，建請自來水公司應加速盤點並汰換老舊供水管線，盡速改善供水效能，確保居民能夠享有穩定用水。尤其這麼冷的天氣沒有熱水可用，影響正常生活，要趕快汰換舊管。

基隆中山一路一帶民眾反映，自來水水量小打不著熱水器，沒熱水可用，十分困擾。圖／施偉政提供
基隆中山一路一帶民眾反映，自來水水量小打不著熱水器，沒熱水可用，十分困擾。圖／施偉政提供

