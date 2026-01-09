基捷北五堵站周邊建25連棟空橋 謝國樑：數據中心已有企業有意願

基隆市政府今天邀產業界座談，市長謝國樑說，未來基隆捷運SB18站（北五堵站）將推動「基隆智慧科技園區」計畫，借鏡台北信義計畫區，將17處街廓、25棟建築物以空橋連結，這是未來招商引資非常重要計畫。市府另推動設置AI資料數據中心，目前已有好消息，有在地企業與市政府連絡考慮設置。

謝國樑向企業代表說明，基隆捷運從汐止進基隆第一站北五堵站周邊，未來有計畫將25連棟的建物會以空橋連結，類似台北市信義區，現在南港也正在做這樣的規畫，這是未來招商引資非常重要計畫。

謝國樑說，北五堵站位在台聯貨櫃和長春貨櫃兩塊基地中間，占地約30公頃，南北共有17個街廓，空橋像是「空中的道路」的觀念，盼連接建物立面，主要商業、就業、商辦、零售、住宅是在建物本身，會聽取各界意見，有更完善的規畫。

謝國樑表示，市府也計畫在基隆推動設置AI資料數據中心，目前已有好消息，有在地企業已與市政府連絡，有興趣考慮在基隆設AI數據中心，但希望未來電電無虞，因此市府積極協助跟台電溝通聯繫。

謝國樑指出，未來如果設置AI數據中心後，可以再吸引更多服務型企業進駐，打造就業基地及產業定位，這是未來發展方向，市府會有更完整的規畫，引進相關產業。

園區未來將成為捷運建設結合都市更新的核心節點。市府同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，引導既有倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用，打造嶄新的城市門戶。