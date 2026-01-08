快訊

美股早盤／ 國防股無視大盤走跌暴漲 台積電ADR也逆風飛高

剛認識先問這題？南韓1文化讓台人超困惑 內行解答「絕非因為八卦」

鳳凰風災淹水補助 水利署：收件後一周匯入帳戶

中央社／ 台北8日電

水利署今天表示，為協助颱風鳳凰淹水受災災民，行政院已核定「鳳凰風災淹水慰助金專案」，核撥新台幣5億元辦理淹水補助。目前宜蘭縣政府初步預估受理案件數共4987案，新北市政府約15案，收件後約一周時間即可匯入受災民眾帳戶。

水利署透過新聞稿表示，積極洽商縣政府儘速提送，宜蘭縣政府114年底前完成送件81戶，水利署均已完成撥款，其中，宜蘭市2戶、員山鄉1戶與五結鄉78戶。

其餘案件宜蘭縣政府後續送達，自114年12月26日至115年1月8日止共1706案，水利署表示，收件後加速趕辦，收件後約一周時間即可匯入受災民眾帳戶。

水利署說，為落實政府照顧災民美意，遵照行政院長卓榮泰指示，秉持從優、從寬、從速原則加速辦理，全力協助受災民眾災後復原與重建，務必讓受災民眾能及時獲得幫助，過個好年。

水利署 宜蘭 淹水 災後 颱風

延伸閱讀

卓榮泰指總預算卡關6縣市恐面臨舉債 民眾黨團要政院提解套方案

卓榮泰指總預算卡關6縣市恐舉債 許宇甄嗆：是政院帶頭違法

卓榮泰：續搜救F-16V戰機失聯飛官 適時說明進度

總預算卡關 卓榮泰呼籲朝野合作完成審議

相關新聞

從出生領到7歲共16萬！台東東河鄉祭補助催生 鄉民：真的敢生了

為了替人口老化、少子化踩煞車，台東縣東河鄉公所今年起端出「敢給、給久」的生育福利。自元月1日起，只要新生兒設籍東河鄉，出...

鳳凰風災淹水至今快2個月 宜蘭災民抱怨至今未領到中央加碼補助

鳳凰風災水患至今快兩個月，災民至今未領到中央的淹水加碼補助，面對農曆年關將至，宜蘭縣議員黃琤婷今天表示，很多民眾反映，對...

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

基隆有百年歷史的私校光隆家商因應少子化與教育環境變遷，轉型為長期照顧機構，慈濟設立長照日照中心今天揭牌啟用，已完成設立申...

基市少輔會聯合辦公室揭牌 警制止偏差、市府局處解決背後成因

基隆市少年輔導委員會業務相關局處聯合辦公室，今天揭牌啟用。未來在輔導有偏差行為少年時，可以更有效率的整合社福、教育資源導...

其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年分配到嫌惡設施回饋金，但縣議會上個月審查年度預算時，其他鄉鎮議員也要回饋並要求縣...

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

下個月就要過年了，花蓮市公所協助家戶清理大宗廢棄物，12日起受理登記，1月26日至2月5日依里別分梯次清運，每戶每月清運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。