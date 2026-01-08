鳳凰風災淹水補助 水利署：收件後一周匯入帳戶
水利署今天表示，為協助颱風鳳凰淹水受災災民，行政院已核定「鳳凰風災淹水慰助金專案」，核撥新台幣5億元辦理淹水補助。目前宜蘭縣政府初步預估受理案件數共4987案，新北市政府約15案，收件後約一周時間即可匯入受災民眾帳戶。
水利署透過新聞稿表示，積極洽商縣政府儘速提送，宜蘭縣政府114年底前完成送件81戶，水利署均已完成撥款，其中，宜蘭市2戶、員山鄉1戶與五結鄉78戶。
其餘案件宜蘭縣政府後續送達，自114年12月26日至115年1月8日止共1706案，水利署表示，收件後加速趕辦，收件後約一周時間即可匯入受災民眾帳戶。
水利署說，為落實政府照顧災民美意，遵照行政院長卓榮泰指示，秉持從優、從寬、從速原則加速辦理，全力協助受災民眾災後復原與重建，務必讓受災民眾能及時獲得幫助，過個好年。
