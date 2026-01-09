聽新聞
基隆百年私校光隆家商 轉型日照中心

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

因應少子化與教育環境變遷，基隆百年歷史的私校光隆家商轉型為長期照顧機構，由慈濟設立長照日照中心昨天揭牌啟用，可提供失能或失智長輩白天可就近至日間照顧中心接受服務。

昨謝國樑與童子瑋同台出席揭幕活動，謝國樑說，面對高齡化與少子化，市府持續推動長照政策，日間照顧中心3年內從9家增至12家，近2個月有3家設立，另7家持續籌設中，預計一年多將完成，逐步回應市民對長照的需求，此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，延續校園公共價值展現跨域合作的創新典範。

昨天慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝等人也出席活動，議長童子瑋表示，光隆家商在基隆深根多年，培育很多在地子弟，如今校園轉化為長照據點，真正回饋基隆具體行動，捐贈土地讓人非常感動，未來可以照顧更多長者。

「慈濟光隆日間照顧中心」目前可為48位長者服務，除提供生活照顧與營養餐飲，也規畫健康促進、團體互動及文康休閒等課程，協助長者維持身心功能與促進人際交流，提升生活品質，另也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力。

衛生局長張賢政表示，市府將持續推動在地化、多元化且具品質的長照服務，透過校園空間轉型及民間團體投入，讓長者能在熟悉的社區中，獲得安全、有尊嚴的照顧。

