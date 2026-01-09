回饋金「凍結」 宜蘭五結怒：垃圾別來

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，其他鄰近鄉鎮也認為受影響要回饋，議會欲修改自治條例擴大，暫時「凍結」回饋金，五結鄉民昨抗議要求解凍，否則將圍廠，拒絕其他鄉鎮市垃圾運進來。環保局允諾，將持續把回饋金餅做大，不只不影響，還會增加。

目前回饋比率是五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。但冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民也認為環境受到影響，議會去年底審年度預算時，雖然通過4300萬元回饋金預算，但附帶決議要求修改回饋金自治條例，擴大回饋鄉鎮與村里，修改案提送議會審議通過才能動支。

「凍結」回饋引起五結鄉跳腳，昨天包括鄉長沈德茂、鄉代會主席林證梧等民代都到場聲援，民眾怒喊「不撥回饋金，垃圾不進廠」，並表示焚化爐屬嫌惡設施，20幾年前大家都不要，現在大家看到有回饋金，就都想要，將心比心，公平嗎？

抗議群眾說，五結鄉一些地方建設及長者午餐仰賴回饋金支應，如今遭凍結，恐致停擺，五結鄉原有的權益不能受影響、鄉民尊嚴不容被踐踏，縣府如果不趕快解凍，他們將圍廠，其他鄉鎮垃圾都不要運進來燒。

環保局長許嘉琦表示，縣府努力把回饋金的餅做大，經試算回饋金可以增至5800萬元，目前朝向現有回饋村里回饋80%，新增地區村里回饋20%，努力溝通，第一季回饋金預計4月撥付，盼在之前取得共識。