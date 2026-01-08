快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣東河鄉公所今年起端出「敢給、給久」的生育福利。自元月1日起，只要新生兒設籍東河鄉，出生時就能領到2萬元生育補助，之後每年生日再發2萬元，直到滿7歲為止，最高可領16萬元。記者尤聰光／攝影
為了替人口老化少子化踩煞車，台東縣東河鄉公所今年起端出「敢給、給久」的生育福利。自元月1日起，只要新生兒設籍東河鄉，出生時就能領到2萬元生育補助，之後每年生日再發2萬元，直到滿7歲為止，單胎最高可領16萬元，消息一出，在地方掀起不少討論。

公所民政課長張淵智表示，依近年出生數推估，每年約有20至30名新生兒家庭受惠，整體支出仍在鄉公所可負擔範圍內。公所內已有員工太太預計年後生產，得知政策後相當開心，打算讓孩子設籍東河，成為首批受惠對象之一。

東河鄉長期面臨人口結構失衡的困境。鄉內65歲以上人口比例已接近27%，居全縣前段班，新生兒數卻逐年下降，全鄉人口從2018年的約8500人，減少到目前只剩約7800人，平均每年流失近百人，「生不如死」早已不是冷冰冰的統計數字。

面對現實，鄉公所決定從「生下來、養得起」著手。新制規劃，今年後出生並設籍東河的孩子，出生即可領取2萬元生育補助，雙胞胎依人數發放；從滿1歲開始，每年生日再發2萬元，連續發到7歲止，讓補助不只是一時，而是陪伴孩子長大。

「一年一領，比一次給完實在。」有年輕爸媽私下分享，育兒支出是長期壓力，能每年固定拿到一筆補助，至少在學齡前能減輕一些負擔，「不敢說一定多生，但會比較沒那麼害怕」。

不少鄉民認為，這樣的設計比單次補助更有感。一名住在都蘭的居民說，「小孩不是生完就沒事，學費、尿布、奶粉都很燒錢，這樣一年一年給，心理壓力真的差很多」也有長輩樂見其成，直言「有誘因，年輕人才留得住」。

鄉公所指出，這項生育補助與生日禮金，不會影響中央及縣府原有的生育、育兒津貼，符合資格者可一併請領。期盼透過長期、穩定的補助，讓更多家庭願意在東河生、在東河養，留住下一代。

相關新聞

其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年分配到嫌惡設施回饋金，但縣議會上個月審查年度預算時，其他鄉鎮議員也要回饋並要求縣...

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

基隆有百年歷史的私校光隆家商因應少子化與教育環境變遷，轉型為長期照顧機構，慈濟設立長照日照中心今天揭牌啟用，已完成設立申...

從出生領到7歲共16萬！台東東河鄉祭補助催生 鄉民：真的敢生了

為了替人口老化、少子化踩煞車，台東縣東河鄉公所今年起端出「敢給、給久」的生育福利。自元月1日起，只要新生兒設籍東河鄉，出...

鳳凰風災淹水至今快2個月 宜蘭災民抱怨至今未領到中央加碼補助

鳳凰風災水患至今快兩個月，災民至今未領到中央的淹水加碼補助，面對農曆年關將至，宜蘭縣議員黃琤婷今天表示，很多民眾反映，對...

基市少輔會聯合辦公室揭牌 警制止偏差、市府局處解決背後成因

基隆市少年輔導委員會業務相關局處聯合辦公室，今天揭牌啟用。未來在輔導有偏差行為少年時，可以更有效率的整合社福、教育資源導...

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

下個月就要過年了，花蓮市公所協助家戶清理大宗廢棄物，12日起受理登記，1月26日至2月5日依里別分梯次清運，每戶每月清運...

