從出生領到7歲共16萬！台東東河鄉祭補助催生 鄉民：真的敢生了

為了替人口老化、少子化踩煞車，台東縣東河鄉公所今年起端出「敢給、給久」的生育福利。自元月1日起，只要新生兒設籍東河鄉，出生時就能領到2萬元生育補助，之後每年生日再發2萬元，直到滿7歲為止，單胎最高可領16萬元，消息一出，在地方掀起不少討論。

公所民政課長張淵智表示，依近年出生數推估，每年約有20至30名新生兒家庭受惠，整體支出仍在鄉公所可負擔範圍內。公所內已有員工太太預計年後生產，得知政策後相當開心，打算讓孩子設籍東河，成為首批受惠對象之一。

東河鄉長期面臨人口結構失衡的困境。鄉內65歲以上人口比例已接近27%，居全縣前段班，新生兒數卻逐年下降，全鄉人口從2018年的約8500人，減少到目前只剩約7800人，平均每年流失近百人，「生不如死」早已不是冷冰冰的統計數字。

面對現實，鄉公所決定從「生下來、養得起」著手。新制規劃，今年後出生並設籍東河的孩子，出生即可領取2萬元生育補助，雙胞胎依人數發放；從滿1歲開始，每年生日再發2萬元，連續發到7歲止，讓補助不只是一時，而是陪伴孩子長大。

「一年一領，比一次給完實在。」有年輕爸媽私下分享，育兒支出是長期壓力，能每年固定拿到一筆補助，至少在學齡前能減輕一些負擔，「不敢說一定多生，但會比較沒那麼害怕」。

不少鄉民認為，這樣的設計比單次補助更有感。一名住在都蘭的居民說，「小孩不是生完就沒事，學費、尿布、奶粉都很燒錢，這樣一年一年給，心理壓力真的差很多」也有長輩樂見其成，直言「有誘因，年輕人才留得住」。

鄉公所指出，這項生育補助與生日禮金，不會影響中央及縣府原有的生育、育兒津貼，符合資格者可一併請領。期盼透過長期、穩定的補助，讓更多家庭願意在東河生、在東河養，留住下一代。