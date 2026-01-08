快訊

鳳凰風災淹水至今快2個月 宜蘭災民抱怨至今未領到中央加碼補助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鳳凰風災淹水至今快2個月，宜蘭災民抱怨至今未領到中央的加碼補助，縣議員黃琤婷喊話中央，這是災民的「救命錢」，請中央趕快核撥下來。圖／黃琤婷提供
鳳凰風災水患至今快兩個月，災民至今未領到中央的淹水加碼補助，面對農曆年關將至，宜蘭縣議員黃琤婷今天表示，很多民眾反映，對比花蓮光復災民不到1個月就能拿到補助，為何宜蘭至今仍無消息？她喊話中央體恤基層、儘速撥款，讓受災鄉親能寬心過好年。

宜蘭11月11日遭受鳳凰風災狂襲，造成蘇澳鎮、羅東鎮及冬山鄉等地淹水嚴重。經統計，目前各公所陸續提報符合中央「鳳凰風災淹水慰助金專案」案件，截至115年1月8日，淹水高度超過100公分約400戶、淹水高度達50公分未滿100公分約3000戶；淹水高度達30公分未達50公分約1500戶，合計約4900戶。

據了解，宜蘭縣政府「淹水超過50公分」的1萬元補助，經由鄉鎮公所完成收件，縣政府都已經從速、從簡完成撥款，民眾大約2周就拿到補助；最近災民反映未收到的是50公分以下淹水、中央政府的加碼補助，縣政府社會處今天協助民眾洽詢中央表示，將於近期辦理受災民眾匯款。

蘇澳災區民眾向黃琤婷議員抱怨，花蓮光復災區民眾不到1個月就領到補助，15年前梅姬颱風蘇澳淹水，他們也是不到1個月就領到補助；針對這次鳳凰風災淹水補助，為何都快兩個月了，至今還沒有消息？

「鄉親需要的只是一個明確時間與安心感。」縣議員黃琤婷表示，受災家庭大多已先行負擔修繕費，若補助能及時到位，將是雪中送炭；中央政府對於大型公共工程動輒百億元都能夠迅速核定，關乎人民生命財產的「救命錢」也該展現行政效率，縮短作業流程，她希望中央部會能說明撥款進度，將善政落實到災民手中。

