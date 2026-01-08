快訊

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影

基隆有百年歷史的私校光隆家商因應少子化與教育環境變遷，轉型為長期照顧機構，慈濟設立長照日照中心今天揭牌啟用，已完成設立申請，失能或失智長輩可在白天時間，就近至日間照顧中心接受服務。市長謝國樑、議長童子瑋同台，肯定空間活化跨域投入長期照顧服務，注入長照新動力。

謝國樑與童子瑋今天同台出席揭幕活動，先禮貌性致意，再先後上台致詞。括慈濟基金會副總執行長林碧玉、光隆家商執行董事顏安汝等人出席。

「慈濟光隆日間照顧中心」目前可為48位長者服務，除提供生活照顧與營養餐飲外，亦規畫健康促進、團體互動及文康休閒等多元課程，透過專業活動設計，協助長者維持身心功能與促進人際交流，提升生活品質；同時也提供家屬照顧指導與諮詢服務，減輕家庭照顧壓力，讓家屬安心面對照顧挑戰。

謝國樑說，面對高齡化與少子化趨勢，市府持續積極推動長照政策，3年多來成立「基隆市長期照顧服務管理所」，整合並強化各項服務量能。基隆市日間照顧中心已在3年內由9家成長至12家，且近兩個月內即完成3家設立，另有7家持續籌設中，預計於未來一年多陸續完成，逐步回應市民對長照服務的實際需求。此次透過公私協力，善用既有校園空間再利用，不僅延續校園公共價值，也展現跨域合作的創新典範。

議長童子瑋表示，光隆家商在基隆深根多年，培育很多在地子弟，顏家選擇將校園轉化為長照據點，真正回饋基隆具體行動，捐贈土地讓人非常感動，也是顏家的家風，未來可以照顧更多長者。

衛生局長張賢政指出，長期照顧不只是提供日常照顧服務，更是為長者與家庭建立可長期依靠的支持系統。市府將持續推動在地化、多元化且具品質的長照服務，透過校園空間轉型及民間團體投入，讓長者能在熟悉的社區中，獲得安全、有尊嚴的照顧。

「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用，市長謝國樑＊左）、議長童子瑋（右）同台。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用，市長謝國樑＊左）、議長童子瑋（右）同台。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影
「慈濟光隆日間照顧中心」今天揭牌啟用。記者游明煌／攝影

長照 校園

