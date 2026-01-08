基市少輔會聯合辦公室揭牌 警制止偏差、市府局處解決背後成因

基隆市少年輔導委員會業務相關局處聯合辦公室，今天揭牌啟用。未來在輔導有偏差行為少年時，可以更有效率的整合社福、教育資源導正行為，並就背後成因提供救急、就業等解決方案，減少未來可能的社會犯罪問題發生。

少年輔導委員會服務對象，包括無正當理由經常攜帶危險器械、施用毒品或迷幻物品而尚未觸犯法令、預備犯罪或犯罪未遂為法所不罰行為，以及與有犯罪習性的人交往、加暴行於人或互相鬥毆未至傷害、深夜遊蕩形跡可疑等其他偏差行為少年。

少輔會設置及輔導實施辦法第5條第2項規定， 少輔會得依實際業務需求分設行政及輔導等組辦事，各組組長由社政、教育、警政機關人員或聘任專業人員擔任。基隆市警察局長林信雄說，基隆少輔會聯合辦公室今天揭牌運作，在台全各縣市中腳步最快。

基隆市副市長邱佩琳、林信雄和基市府兒童及少年事務處長吳雨潔、社會處、教育處代表，今天共同為少輔會聯合辦公室揭牌。聯合辦公室設在市警局少年隊部，社會、教育和兒少處人員，未來每周進駐3個半天，每周固定開會1次。

邱佩琳說，目前基隆市的粗出生率是本島縣市最低，在少子化的時代，如何讓青少年有更好的環境成，是大家一直努力的目標。她參加教育處開的會，發現家庭教育最重要，開了社會處的會，發現有很多脆弱家庭需要關懷。感謝警察局籌備聯合辦室，讓各單位人員可以聯合辦公，面對面溝通解決問題的辦法。

邱佩琳說，少年是未來的棟樑，他們不好，台灣不會變得更好，要幫助和救回1個少年，聯合辦公的效率是最快的。希望各局處人員合在一起辦公，可以讓少年得到最好的照顧，要先防患於未然，而不是後面的補助跟救助。大家一起讓少年變更好，一起讓基隆變得更有前途。

林信雄指出，少輔會是整合市府各局處的單位，資源整合是業務成敗關鍵之一。少年的問題通常不是單一的偏差行為，而是跟他的家庭、成長環境、學校教育和社會整體環境有關。警察機關對他們的偏差行為要及時防治，更重要的是透過輔導導正，並整合資源，解決背後的相關成因。