其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」
宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年分配到嫌惡設施回饋金，但縣議會上個月審查年度預算時，其他鄉鎮議員也要回饋並要求縣府修改自治條例，條例未修之前「凍結」回饋。五結鄉地方人士不滿回饋金遭凍結，今天前往環保局拉白布條抗議，要求解凍並趕快尋求解決方案，否則將圍廠，拒絕其他鄉鎮市垃圾運進來燒。
宜蘭焚化爐以ROT給廠商營運，20幾年的焚化爐即將在明後年進入升級大整修，其他鄉鎮縣議員趁此提出修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」，要求分配回饋。目前回饋比例是，五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。
冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民認為環境受到影響，縣議員要求縣府環保局分給回饋金，去年底縣議會審查年度預算時，雖然通過4300萬元回饋金預算，但附帶決議要求修改回饋金自治條例，擴大回饋鄉鎮與村里，修改案提送議會審議通過才能動支。
「凍結」回饋引起五結鄉地方人士跳腳，今天前往環保局拉布條抗議，包括五結鄉長沈德茂、鄉代會主席林證梧、縣議員簡松樹、林義剛、沈信雄等人都到場聲援，民眾怒喊「不撥回饋金，垃圾不進廠」，並表示焚化爐屬嫌惡設施，20幾年前大家都不要，現在大家看到有回饋金，就都想要回饋金，將心比心，公平嗎？
抗議群眾說，五結鄉一些地方建設及長者午餐仰賴回饋金支應，如今遭凍結，恐致停擺，五結鄉原有的權益不能受影響、鄉民尊嚴不容被踐踏，縣府如果不趕快解凍，他們將圍廠，其他鄉鎮垃圾都不要運進來燒。
環保局長許嘉琦表示，縣府努力把回饋金的餅做大，經試算回饋金可以增至5800萬元；也就是原來回饋的村里，回饋金不只不影響，而且還會增加，目前朝向現有回饋村里回饋80%，新增地區村里回饋20%，努力溝通，第一季回饋金預計4月撥付，盼在之前取得共識。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言