其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」

宜蘭焚化廠位於五結鄉成興村，鄰近村里每年分配到嫌惡設施回饋金，但縣議會上個月審查年度預算時，其他鄉鎮議員也要回饋並要求縣府修改自治條例，條例未修之前「凍結」回饋。五結鄉地方人士不滿回饋金遭凍結，今天前往環保局拉白布條抗議，要求解凍並趕快尋求解決方案，否則將圍廠，拒絕其他鄉鎮市垃圾運進來燒。

宜蘭焚化爐以ROT給廠商營運，20幾年的焚化爐即將在明後年進入升級大整修，其他鄉鎮縣議員趁此提出修改「宜蘭縣區域性垃圾資源回收（焚化）廠營運回饋自治條例」，要求分配回饋。目前回饋比例是，五結鄉公所30%、成興村40%，相鄰村里包括利澤村、季新村、蘇澳鎮龍德里、頂寮里各7.5%。

冬山鄉與蘇澳鎮鄰近焚化爐的村里民認為環境受到影響，縣議員要求縣府環保局分給回饋金，去年底縣議會審查年度預算時，雖然通過4300萬元回饋金預算，但附帶決議要求修改回饋金自治條例，擴大回饋鄉鎮與村里，修改案提送議會審議通過才能動支。

「凍結」回饋引起五結鄉地方人士跳腳，今天前往環保局拉布條抗議，包括五結鄉長沈德茂、鄉代會主席林證梧、縣議員簡松樹、林義剛、沈信雄等人都到場聲援，民眾怒喊「不撥回饋金，垃圾不進廠」，並表示焚化爐屬嫌惡設施，20幾年前大家都不要，現在大家看到有回饋金，就都想要回饋金，將心比心，公平嗎？

抗議群眾說，五結鄉一些地方建設及長者午餐仰賴回饋金支應，如今遭凍結，恐致停擺，五結鄉原有的權益不能受影響、鄉民尊嚴不容被踐踏，縣府如果不趕快解凍，他們將圍廠，其他鄉鎮垃圾都不要運進來燒。