聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所在農曆年前免費為家戶清運大宗廢棄物，12日起受理預約。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所在農曆年前免費為家戶清運大宗廢棄物，12日起受理預約。圖／花蓮市公所提供

下個月就要過年了，花蓮市公所協助家戶清理大宗廢棄物，12日起受理登記，1月26日至2月5日依里別分梯次清運，每戶每月清運一次，每次最多3件。另，農曆春節初一到初三（2月17至19日）全面停收垃圾。

花蓮市有4萬3000多戶、9萬6000多人，是全縣人口最多的鄉鎮市，市公所配合農曆年前國家清潔周，每年協助家戶清運沙發、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型家具，減輕民眾大掃除垃圾清運的負擔。

市公所清潔隊表示，今年將於1月26日至2月5日免費清運大宗廢棄物，提前在1月12日至21日受理登記，可撥打預約電話（03）8233818，受理時間為上午8時至中午12時，下午1時30分至5時，例假日不受理。

清潔隊表示，1月26日至2月5日展開清運，依里別分梯次辦理，清潔人員不進入住家內搬運，請在登記清運日當天將大宗廢棄物放在住戶門口，請勿混雜事業廢棄物、一般垃圾和資源回收物，滅火器、工業用冰箱及冰櫃等也不受理。

市公所也公布春節垃圾清運時程，2月16日除夕當天上午9時執行一次清運，下午3時40分到4時的定時定點暫停；17日到19日初一到初三停收垃圾，20日初四與除夕相同，都是一次清運下午暫停定點清運，21日初五恢復夜間正常時間清運垃圾。

花蓮市公所下月將依里別分梯為家戶清運大宗廢棄物，春節垃圾清運時間也出爐。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所下月將依里別分梯為家戶清運大宗廢棄物，春節垃圾清運時間也出爐。圖／花蓮市公所提供

廢棄物 除夕 花蓮

花蓮市大宗廢棄物清運12日起登記 春節垃圾清運時間出爐

