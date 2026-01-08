快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

聽新聞
0:00 / 0:00

垃圾不再堆成山！1年轉運逾2300公噸 綠島、蘭嶼：真的有喘口氣

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力
台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力

旅遊旺季一到，離島垃圾量暴增，常讓地方傷透腦筋。為了不讓垃圾「卡關」在島上，台東縣環保局去年持續執行綠島蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力，也讓原本吃緊的掩埋空間，暫時獲得喘息。

「說真的，有差。」綠島鄉公所坦言，過去垃圾一多，暫存空間很快就滿，尤其觀光旺季最明顯，現在轉運量穩定，至少不會再出現垃圾堆到讓人擔心的情況，「清運順了，島上的環境看起來也乾淨多了」。

蘭嶼鄉公所也表示，垃圾能夠定期轉運回本島處理，對島上來說確實減輕不少壓力，特別是在東北季風或海象不佳時，只要垃圾能提前送走，就不容易累積成問題，「不然一遇到天氣不好，垃圾卡在島上，大家都很緊張」。

環保局統計，去年蘭嶼鄉轉運垃圾約1146公噸，綠島鄉約1162公噸，雙雙超過原訂年度目標。隨著台東焚化廠運作趨於穩定，垃圾運回本島後就能就地處理，減少跨縣市運送，也降低整體碳排。

不過，地方也直言，轉運只是「止痛藥」，不是長久之計。綠島鄉公所指出，垃圾量會不會下降，關鍵還是在源頭，「如果遊客還是一次性用品用很兇，垃圾很快又回來了」。蘭嶼鄉公所也有同樣感受，呼籲旅客能多一分體諒，島上資源有限，少一包垃圾，真的差很多。

環保局也強調，垃圾轉運是後端必要措施，但真正能解決離島垃圾問題的，仍是減量與分類。像是自備盥洗用品、環保杯、環保餐具，把可回收物分好，都能直接減少需要轉運的垃圾量。

不少在地居民私下說，看到垃圾不再一袋袋堆在角落，心裡真的比較安心，但也希望這份乾淨不是靠一直運走垃圾換來，而是大家一起少製造一點垃圾。畢竟，守住綠島與蘭嶼的美，不只靠清運船，也靠每一個上島的人。

台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力
台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力

蘭嶼 綠島 環保局

延伸閱讀

不知名下有地釀河川汙染？地主逾期未改善恐遭罰6000元

近1年第4起！台南城西掩埋場又傳火警 地方火大

廚餘新制正式上線！環保局曝3類改丟一般垃圾 弄錯最高罰6000元

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

相關新聞

垃圾不再堆成山！1年轉運逾2300公噸 綠島、蘭嶼：真的有喘口氣

旅遊旺季一到，離島垃圾量暴增，常讓地方傷透腦筋。為了不讓垃圾「卡關」在島上，台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計...

羅東搖搖馬紀念紅包亮相！民眾直呼「發福了」萌翻 公所限量販售

迎接2026馬年，宜蘭羅東鎮公所製作「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，設計造型充滿童趣，馬兒微胖的身形成了一隻...

廣角鏡／宜蘭安農溪南支流新橋 年底完工

宜蘭縣安農溪周邊是熱門遊憩景點，主河道流到分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接村落及分洪堰公園，但南支流與分洪堰公園...

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，...

台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變...

影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋

強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。