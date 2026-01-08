垃圾不再堆成山！1年轉運逾2300公噸 綠島、蘭嶼：真的有喘口氣

旅遊旺季一到，離島垃圾量暴增，常讓地方傷透腦筋。為了不讓垃圾「卡關」在島上，台東縣環保局去年持續執行綠島、蘭嶼垃圾轉運計畫，全年轉運量超過2300公噸，成功替2座離島減輕垃圾堆置壓力，也讓原本吃緊的掩埋空間，暫時獲得喘息。

「說真的，有差。」綠島鄉公所坦言，過去垃圾一多，暫存空間很快就滿，尤其觀光旺季最明顯，現在轉運量穩定，至少不會再出現垃圾堆到讓人擔心的情況，「清運順了，島上的環境看起來也乾淨多了」。

蘭嶼鄉公所也表示，垃圾能夠定期轉運回本島處理，對島上來說確實減輕不少壓力，特別是在東北季風或海象不佳時，只要垃圾能提前送走，就不容易累積成問題，「不然一遇到天氣不好，垃圾卡在島上，大家都很緊張」。

環保局統計，去年蘭嶼鄉轉運垃圾約1146公噸，綠島鄉約1162公噸，雙雙超過原訂年度目標。隨著台東焚化廠運作趨於穩定，垃圾運回本島後就能就地處理，減少跨縣市運送，也降低整體碳排。

不過，地方也直言，轉運只是「止痛藥」，不是長久之計。綠島鄉公所指出，垃圾量會不會下降，關鍵還是在源頭，「如果遊客還是一次性用品用很兇，垃圾很快又回來了」。蘭嶼鄉公所也有同樣感受，呼籲旅客能多一分體諒，島上資源有限，少一包垃圾，真的差很多。

環保局也強調，垃圾轉運是後端必要措施，但真正能解決離島垃圾問題的，仍是減量與分類。像是自備盥洗用品、環保杯、環保餐具，把可回收物分好，都能直接減少需要轉運的垃圾量。