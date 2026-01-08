聽新聞
0:00 / 0:00
網傳宜蘭員警調戲女子 警鎖定造謠男到案說明
社群有人貼文傳宜蘭某派出所2名員警，巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管上下其手調戲長達3小時。羅東警分局昨截圖調查，發現並無指控情事，鎖定一名30幾歲男子發文，已通知說明，但目前尚未到案，將依違反「社會秩序維護法」送辦。
羅東警分局表示，網路發表任何言論若內容涉及散布謠言，影響公共安寧者，可依「社會秩序維護法」裁罰；若有意圖散布於眾、指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，更可能觸犯「誹謗罪」。
根據昨上午9時發出的社群貼文指出，「宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所」2位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪逮捕，把美女上銬載往冬山鄉中山休閒農業區。
貼文還說，員警把人載到一間廢棄房屋，把無辜美女銬鋼管，然後持黑布條、膠帶將美女的雙眼矇住、嘴巴貼上，2名嬉鬧警察對無辜美女性騷擾「在美女胸部上搔癢」，還調戲美女「對美女摸屁股、摸大腿」…長達3小時以上。
貼文男子稱，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理時，依法將2名好色嬉鬧警察記過懲處，依「性騷擾防治法」移送宜蘭地檢署。警方經追查，已鎖定一名30幾歲男子並通知到警局說明，截至截稿，人尚未到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言