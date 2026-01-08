聽新聞
基隆跟進北市 謝國樑宣布國中小營養午餐免費

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
台北市長蔣萬安（右）宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑（左）昨訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供
台北市長蔣萬安（右）宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑（左）昨訪蔣萬安請益營養午餐免費政策。圖／基隆市政府提供

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，基隆市長謝國樑昨天向蔣萬安請益營養午餐免費政策後，也宣布將跟進台北作法， 基隆全市公立國中小營養午餐全面免費。謝國樑指出，除推動全市公立國中小營養午餐全面免費外，也將強化食安管理及增加營養師人力。基隆市府說，市府目前支出2.7億，全免後年度支出3.7億，受惠學生2萬2千人。

謝國樑表示，基隆當前財政比過去20年更穩定，整體負債數字從67億降至40億，市府並非加碼支出，而是在財政體質改善後希望把成果回饋給家長及學童，而孩子營養午餐是家長最直接的負擔，以後每年可為學生家長省下1.4至1.6萬元費用。

昨天謝國樑也向蔣萬安提議建立與台北「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前，每月舉行會議分享政策經驗，並於9月開學時同步實行，該提議也獲蔣萬安當場允諾及認同。

謝國樑說，營養午餐免費是對學童健康與教育的投資，市府在教育處與各單位研擬政策可行性後，持續參考台北市政策經驗，透過溝通平台定期交流，讓政策完整落實，讓每位學童安心就學，不因背景差異而不同，達成社會平權的重要價值。

蔣萬安也說，台北市推動全面營養午餐免費政策，最重要是對營養午餐「食材溯源」及「品質管理」，讓在關鍵成長期孩子吃得安心、同時減輕全台北市18萬孩子家庭負擔。

