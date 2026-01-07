羅東搖搖馬紀念紅包亮相！民眾直呼「發福了」萌翻 公所限量販售

迎接2026馬年，宜蘭羅東鎮公所製作「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，設計造型充滿童趣，馬兒微胖的身形成了一隻可愛「搖搖馬」，還能夠組裝做為實用的存錢筒，生肖屬馬民眾可以免費索取，另限量販售每份40元。

羅東鎮公所的搖搖馬紀念紅包今天亮相，鎮長吳秋齡表示，迎接充滿活力的馬年，鎮公所秉持「傳統融合創意」，兼具文化傳承與創新，以「搖搖馬」主題設計紀念紅包，造型精緻、吉祥有趣，不僅象徵幸福歡樂，也能讓民眾能在新年期間與家人同樂，動手組裝專屬於自己的馬年紅包存錢筒，把幸福與歡樂一起存起來。

今天紀念紅包發表會中，吳秋齡鎮長與鎮立幼兒園小朋友共同組裝大型搖搖馬存錢筒。鎮公所表示，生肖屬馬民眾（民國7、19、31、43、55、67、79、91、103、115年出生），可於1月12日至1月16日的上班時間，攜帶身分證明文件至羅東鎮觀光發展所免費領取馬年紅包，每人領1份，送完為止。