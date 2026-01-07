快訊

羅東搖搖馬紀念紅包亮相！民眾直呼「發福了」萌翻 公所限量販售

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供

迎接2026年，宜蘭羅東鎮公所製作「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，設計造型充滿童趣，馬兒微胖的身形成了一隻可愛「搖搖馬」，還能夠組裝做為實用的存錢筒，生肖屬馬民眾可以免費索取，另限量販售每份40元。

羅東鎮公所的搖搖馬紀念紅包今天亮相，鎮長吳秋齡表示，迎接充滿活力的馬年，鎮公所秉持「傳統融合創意」，兼具文化傳承與創新，以「搖搖馬」主題設計紀念紅包，造型精緻、吉祥有趣，不僅象徵幸福歡樂，也能讓民眾能在新年期間與家人同樂，動手組裝專屬於自己的馬年紅包存錢筒，把幸福與歡樂一起存起來。

今天紀念紅包發表會中，吳秋齡鎮長與鎮立幼兒園小朋友共同組裝大型搖搖馬存錢筒。鎮公所表示，生肖屬馬民眾（民國7、19、31、43、55、67、79、91、103、115年出生），可於1月12日至1月16日的上班時間，攜帶身分證明文件至羅東鎮觀光發展所免費領取馬年紅包，每人領1份，送完為止。

此外，鎮公所也開放限量紀念紅包販售，每份40元，1月12日至2月6日上班時間向鎮公所財政課購買。

微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供
微胖造型的羅東鎮馬年紀念紅包亮相，民眾直呼超可愛，羅東鎮公所本月12日起限量販售。圖／鎮公所提供

紅包 羅東

相關新聞

財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，引發地方政府關注。據了解，新版財力級次中，第一級除了首都台北市外，新增新竹...

羅東搖搖馬紀念紅包亮相！民眾直呼「發福了」萌翻 公所限量販售

迎接2026馬年，宜蘭羅東鎮公所製作「幸福歡樂都馬在羅東」為主題的馬年紀念紅包，設計造型充滿童趣，馬兒微胖的身形成了一隻...

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，...

台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變...

影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋

強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基...

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭縣政府與杏輝醫藥合作的年度體育盛事「2026杏輝宜蘭馬拉松」預計4月間登場，祭出多項升級亮點與獎勵，刷新歷屆大會紀錄...

