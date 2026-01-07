台東紅烏龍首支「零碳茶」問世 茶香裡帶著守護地球承諾

台東紅烏龍又創新了！縣府從2024年推動「紅烏龍產業淨零轉型」，協助茶農保留手作茶技藝的同時，也精準掌握每塊茶園的碳排數據。經過幾年努力，鹿野鄉「女兒不懂茶」、「博雅齋自然茶園」和「林旺製茶廠」3家業者率先通過國際ISO 14067產品碳足跡查證，加上國際認證碳權，推出全球首支「零碳紅烏龍」。

縣府結合國發會與專業團隊從茶樹種植、田間管理、揉捻烘焙、包裝到消費者手中的茶杯熱氣，每個步驟都嚴格盤查碳排。茶農能清楚知道哪個環節碳排高，除了追求風味，也兼顧對環境的責任。

縣府還透過國際公認的「黃金標準（Gold Standard）」購買碳權，把生產過程的碳足跡實際抵消，減碳成果也回饋給茶農。這意味著，喝一口紅烏龍，不只品味熟果香，還能感受到支持環境永續的溫暖力量。

副縣長王志輝昨天把查證證明和碳權抵減文件送到茶農手上，鼓勵他們繼續泡出純淨又優雅的好茶。他說，淨零排放讓台東農業走在世界前端。繼關山的日出禾作咖啡後，這次鹿野的3家茶農又完成全球首支零碳紅烏龍，讓茶不只是茶，更是守護氣候的「實驗品」。

縣府財經處長章正文補充，台東紅烏龍生長在低海拔丘陵茶區，茶園與自然共生，土地可以休養生息。茶湯琥珀透亮，果香蜜香明顯，既代表台東獨特風土，也透過國際查驗流程，建立了全球認可的「綠色身分證」，為台東茶農打開低碳國際市場的大門。