快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

台東紅烏龍首支「零碳茶」問世 茶香裡帶著守護地球承諾

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣副縣長王志輝（左二）昨親手把查證證明和碳權抵減文件送到茶農手上，鼓勵他們繼續泡出純淨又優雅的好茶。圖／台東縣政府提供
台東縣副縣長王志輝（左二）昨親手把查證證明和碳權抵減文件送到茶農手上，鼓勵他們繼續泡出純淨又優雅的好茶。圖／台東縣政府提供

台東紅烏龍又創新了！縣府從2024年推動「紅烏龍產業淨零轉型」，協助茶農保留手作茶技藝的同時，也精準掌握每塊茶園的碳排數據。經過幾年努力，鹿野鄉「女兒不懂茶」、「博雅齋自然茶園」和「林旺製茶廠」3家業者率先通過國際ISO 14067產品碳足跡查證，加上國際認證碳權，推出全球首支「零碳紅烏龍」。

縣府結合國發會與專業團隊從茶樹種植、田間管理、揉捻烘焙、包裝到消費者手中的茶杯熱氣，每個步驟都嚴格盤查碳排。茶農能清楚知道哪個環節碳排高，除了追求風味，也兼顧對環境的責任。

縣府還透過國際公認的「黃金標準（Gold Standard）」購買碳權，把生產過程的碳足跡實際抵消，減碳成果也回饋給茶農。這意味著，喝一口紅烏龍，不只品味熟果香，還能感受到支持環境永續的溫暖力量。

副縣長王志輝昨天把查證證明和碳權抵減文件送到茶農手上，鼓勵他們繼續泡出純淨又優雅的好茶。他說，淨零排放讓台東農業走在世界前端。繼關山的日出禾作咖啡後，這次鹿野的3家茶農又完成全球首支零碳紅烏龍，讓茶不只是茶，更是守護氣候的「實驗品」。

縣府財經處長章正文補充，台東紅烏龍生長在低海拔丘陵茶區，茶園與自然共生，土地可以休養生息。茶湯琥珀透亮，果香蜜香明顯，既代表台東獨特風土，也透過國際查驗流程，建立了全球認可的「綠色身分證」，為台東茶農打開低碳國際市場的大門。

台東 碳足跡

延伸閱讀

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

道路工程碳排研究挑戰淨零 中華大學土木系師生奪國際論文獎

饒慶鈴視察台東跨年晚會 警方預設200人力、成立緊急應變小組

777F貨機交付卡2028碳排新規 波音申請FAA豁免

相關新聞

財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，引發地方政府關注。據了解，新版財力級次中，第一級除了首都台北市外，新增新竹...

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，...

台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變...

影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋

強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基...

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭縣政府與杏輝醫藥合作的年度體育盛事「2026杏輝宜蘭馬拉松」預計4月間登場，祭出多項升級亮點與獎勵，刷新歷屆大會紀錄...

馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

馬太鞍溪災後緊急疏濬工程在高度時效壓力下，仍能兼顧工程品質、法令遵循與行政廉能，水利署九河分署今天在光復鄉成立「馬太鞍溪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。