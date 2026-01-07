快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

宜蘭景點安農溪南支流新橋預計年底完工 將設自行車、人行步道

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
安農溪南支流與分洪堰公園之間欠缺橋梁，自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明橋梁預計年底完工，是一條3公尺寬的自行車與行人共用橋梁。圖／縣府提供
安農溪南支流與分洪堰公園之間欠缺橋梁，自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明橋梁預計年底完工，是一條3公尺寬的自行車與行人共用橋梁。圖／縣府提供

宜蘭安農溪周邊是熱門遊憩景點，安農溪主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接村落及分洪堰公園，但南支流與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋梁自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明這座橋梁預計今年底完工。

近年來，安農溪流域在中央與地方補助經費下，逐步完成堤防護岸等水利設施、公園高爾夫闢建、安農溪綠色旅遊驛站建設、自行車道系統串聯、及分洪堰公園與落羽松秘境等休憩據點優化，並透過公私協力整合民間單位維管，使得安農溪流域成為宜蘭縣具指標特色的遊憩廊帶。

縣政府表示，安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，目前尚缺南支流跨河道橋梁的最後一哩路。

縣政府工旅處表示，爭取「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫獲交通部核定補助，工程經費約3900萬元，目前已完成設計及工程發包程序，期望興建分洪堰公園旁安農溪南支流自行車及人行步道橋梁，建構完整遊憩動線迴圈，提供民眾更優質的自行車騎乘與步行環境。

該工程橋梁融入景觀設計，採自行車與行人共用方式，橋梁長度約90公尺，橋寬3公尺，結構系統採三跨連續PC中空版梁型式設計，橋面設置防滑鋪面、規劃護欄與夜間照明系統，兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線，預計115年底前完工。

縣政府今天邀請地方人士到工址現場進行視察，代理縣長林茂盛要求施工團隊務必在施工安全的最高原則下，如期如質推動計畫，期盼完工後強化安農溪沿線觀光與休憩功能，促進低碳交通發展，帶動地方觀光及產業活絡，讓居民與遊客共享優質的河岸休憩空間。

安農溪南支流與分洪堰公園之間欠缺橋梁，自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明橋梁預計年底完工，是一條3公尺寬的自行車與行人共用橋梁。圖／縣府提供
安農溪南支流與分洪堰公園之間欠缺橋梁，自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明橋梁預計年底完工，是一條3公尺寬的自行車與行人共用橋梁。圖／縣府提供

安農溪 橋梁 自行車 宜蘭

延伸閱讀

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

宜蘭安農溪南支流蓋新橋 建構便利完整遊憩動線

桓鼎結盟輝能切入次世代固態電池應用 儲能牆與 E-Cargo 雙軌布局啟動

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

相關新聞

財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，引發地方政府關注。據了解，新版財力級次中，第一級除了首都台北市外，新增新竹...

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，...

台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變...

影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋

強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基...

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭縣政府與杏輝醫藥合作的年度體育盛事「2026杏輝宜蘭馬拉松」預計4月間登場，祭出多項升級亮點與獎勵，刷新歷屆大會紀錄...

馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

馬太鞍溪災後緊急疏濬工程在高度時效壓力下，仍能兼顧工程品質、法令遵循與行政廉能，水利署九河分署今天在光復鄉成立「馬太鞍溪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。