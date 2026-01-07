宜蘭景點安農溪南支流新橋預計年底完工 將設自行車、人行步道

宜蘭縣安農溪周邊是熱門遊憩景點，安農溪主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接村落及分洪堰公園，但南支流與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋梁，自行車也過不了，縣政府辦理安農溪分洪堰公園南支流跨越橋梁工程，今天向地方人士說明這座橋梁預計今年底完工。

近年來，安農溪流域在中央與地方補助經費下，逐步完成堤防護岸等水利設施、公園高爾夫闢建、安農溪綠色旅遊驛站建設、自行車道系統串聯、及分洪堰公園與落羽松秘境等休憩據點優化，並透過公私協力整合民間單位維管，使得安農溪流域成為宜蘭縣具指標特色的遊憩廊帶。

縣政府表示，安農溪主流在中下游分洪堰公園分為南、北支流，北支流已完成一座跨越河道橋梁，串聯分洪堰公園周邊自行車路網系統並提升河岸休憩品質，目前尚缺南支流跨河道橋梁的最後一哩路。

縣政府工旅處表示，爭取「安農溪分洪堰公園南側南支流跨越橋梁建置工程」計畫獲交通部核定補助，工程經費約3900萬元，目前已完成設計及工程發包程序，期望興建分洪堰公園旁安農溪南支流自行車及人行步道橋梁，建構完整遊憩動線迴圈，提供民眾更優質的自行車騎乘與步行環境。

該工程橋梁融入景觀設計，採自行車與行人共用方式，橋梁長度約90公尺，橋寬3公尺，結構系統採三跨連續PC中空版梁型式設計，橋面設置防滑鋪面、規劃護欄與夜間照明系統，兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線，預計115年底前完工。