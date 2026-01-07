財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴直言難以理解中央財力級次，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。記者尤聰光／攝影
新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，引發地方政府關注。據了解，新版財力級次中，第一級除了首都台北市外，新增新竹縣、新竹市及台東縣。其中，台東縣財力級次出現「跳級式」變動，一口氣從原本的第五級提升至第一級，引發縣府高度關切。

對此，縣長饒慶鈴直言難以理解，甚至質疑中央是否「懲罰財政優等生」。她語帶諷刺地表示，「早知道不要乖乖還錢就好了。」在新年收到這樣的「驚喜大禮包」，讓人一時之間不知道該如何回應。她指出，台東縣多年來努力改善財政、清償債務，如今卻因財力級次被列為第一級，未來必須承擔更高比例的自籌款，反而加重地方負擔。

饒慶鈴強調，台東縣過去幾年辛苦還債、維持財政紀律，結果卻換來更沉重的財政責任，這樣的制度設計，恐怕傳達出「欠債反而比較有利」的錯誤訊息，對努力自律的地方政府而言，並不是好的示範。

她也以人口與稅收結構作出對比指出，台北市擁有近300萬人口，稅收高達約1800億元；台東縣人口僅約22萬人，年度稅收約12億元，兩者在財政規模與結構上存在極大差距。

此外，新竹市、新竹縣擁有科學園區作為重要財源支撐，台東縣則沒有任何科學園區，只因財政自律、降低負債，就被與台北市、新竹縣市列為相同的財力級次，制度是否合理，令人質疑。

饒慶鈴呼籲中央政府，重新檢視財力級次與財政收支劃分制度，應更細緻地考量地方人口結構、產業條件與實際稅收能力，而非單以財政指標作為升等依據，否則恐加劇城鄉資源落差。

縣府也指出，相較112年度，台東縣財力級次「連跳四級」，被視為財力大幅改善，但實際上地方財政結構並未出現根本性改變。未來在自籌款比率提高下，台東縣恐需負擔更多中央與地方共同計畫經費，對偏鄉縣市而言，壓力不容小覷。

新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，台東縣財力級次出現「跳級式」變動，一口氣從原本的第五級提升至第一級，引發縣府高度關切。記者尤聰光／攝影
