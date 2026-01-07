快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

宜蘭安農溪南支流蓋新橋 建構便利完整遊憩動線

中央社／ 宜蘭縣7日電

宜蘭縣政府今天表示，安農溪分洪堰公園南支流跨越橋樑工程預計今年底完工；啟用後，可縫合現有路網關鍵斷點，建構便利與完整遊憩動線。

安農溪兼具農田灌溉與觀光遊憩功能，主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接三星鄉大洲村及分洪堰公園；南支流位在冬山鄉行政轄區，與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋樑。

宜蘭縣政府表示，113年獲交通部核定，預定在分洪堰公園南支流興建跨越橋樑，橋長90公尺，橋寬3公尺，總經費約新台幣3900萬元，工程已於去年底開工，預計在今年底完工。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察，要求施工團隊如期如質完成。

縣府表示，安農溪沿岸近年來已逐步完成公園高爾夫球場、綠色旅遊驛站、自行車道、落羽松秘境。分洪堰公園南支流跨越橋樑未來啟用後，可供自行車及行人通行，並兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線。

此外，也可完善及串聯分洪堰公園周邊的休憩動線系統，帶動周邊低碳觀光旅遊。

安農溪 宜蘭 自行車

延伸閱讀

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭教育捷報！胡文聰、黃建榮獲全國校長領導卓越獎 四結國小金質獎

宜蘭路邊停車收費員執勤遭毆打成傷 代理縣長：嚴懲暴力絕不寬貸

賴總統2026首場行程來宜蘭看長照 不斷提起這人透露就是為了他

相關新聞

財力跳升變負擔？台東被列第一級 饒慶鈴：中央在懲罰財政優等生

新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」近日出爐，引發地方政府關注。據了解，新版財力級次中，第一級除了首都台北市外，新增新竹...

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，...

台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變...

影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋

強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基...

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭縣政府與杏輝醫藥合作的年度體育盛事「2026杏輝宜蘭馬拉松」預計4月間登場，祭出多項升級亮點與獎勵，刷新歷屆大會紀錄...

馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

馬太鞍溪災後緊急疏濬工程在高度時效壓力下，仍能兼顧工程品質、法令遵循與行政廉能，水利署九河分署今天在光復鄉成立「馬太鞍溪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。