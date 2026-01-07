宜蘭安農溪南支流蓋新橋 建構便利完整遊憩動線

宜蘭縣政府今天表示，安農溪分洪堰公園南支流跨越橋樑工程預計今年底完工；啟用後，可縫合現有路網關鍵斷點，建構便利與完整遊憩動線。

安農溪兼具農田灌溉與觀光遊憩功能，主河道流到中下游的分洪堰公園時一分為二，北支流有分洪橋連接三星鄉大洲村及分洪堰公園；南支流位在冬山鄉行政轄區，與分洪堰公園之間欠缺聯絡橋樑。

宜蘭縣政府表示，113年獲交通部核定，預定在分洪堰公園南支流興建跨越橋樑，橋長90公尺，橋寬3公尺，總經費約新台幣3900萬元，工程已於去年底開工，預計在今年底完工。宜蘭縣代理縣長林茂盛今天前往視察，要求施工團隊如期如質完成。

縣府表示，安農溪沿岸近年來已逐步完成公園高爾夫球場、綠色旅遊驛站、自行車道、落羽松秘境。分洪堰公園南支流跨越橋樑未來啟用後，可供自行車及行人通行，並兼顧河岸景觀視野，營造舒適宜人的休憩動線。

此外，也可完善及串聯分洪堰公園周邊的休憩動線系統，帶動周邊低碳觀光旅遊。