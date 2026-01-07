快訊

基隆債務餘額下修公共債務近20年新低 市府：財政體質好轉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆債務餘額下修公共債務近20年新低，市府表示財政體質好轉。記者游明煌／攝影
基隆債務餘額下修公共債務近20年新低，市府表示財政體質好轉。記者游明煌／攝影

基隆市政府財政單位結算2025年底長短期債務餘額為40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，市府說，這是近20年來歷史新低，顯示基隆財政體質好轉。財政局說，財政收支劃分法修法後，基隆市整體補助款反而減少17億元，將會持續向中央爭取補助，未來推動重大建設仍可能視需要適度舉債，將強化財政紀律與資源統籌。

市政府今天指出，市長謝國樑上任屆滿三年之際，市府公共債務累計未償餘額已由111年底的67.04億元降至去年底的40億元，市民平均每人負擔債務由1.86萬元降至1.11萬元，創下自2004年以來、近20年來歷史新低，顯示財政體質好轉。

市府副發言人鍾明表示，自謝市長上任以來，除運用中央增加的統籌分配稅款及相關補助挹注市政推動，也審慎撙節支出、積極實行開源節流措施，同時透過資金預估、專戶納入集中支付等財務調度機制，提升資金運用效率，逐年穩定降低公共債務，並有效兼顧財政穩定與市政發展建設。

市府指出，未來推動重大建設仍可能視需要適度舉債，市府將持續強化財政紀律與資源統籌。

財政處表示，財劃法修正後，基隆市統籌分配款增加73億元，但一般補助款減少，今年總預算歲入少了17億元。主計處承諾補助款總額比2025年減少的縣市，會透過一般補助款考核獎勵金補助，財政處會繼續向中央爭取。

財政收支劃分法 債務 基隆

