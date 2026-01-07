台東「公廁畫廊」首站亮相 小學生作品療癒旅人

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「公廁畫廊」計畫國立台東大學附設實驗國民小學，由粘僑頡老師指導第37屆美術班學生集體創作。圖／台東縣政府提供
台東縣環境保護局推出創意十足的「公廁畫廊」計畫，首站選在中油初鹿站的特優級公廁。這處原本只是旅人短暫停留的空間，搖身一變成為充滿藝術氣息的小型展場，讓民眾在如廁的片刻，也能不經意地遇見藝術。

環保局表示，這項計畫特別攜手國立台東大學附設實驗國民小學，由粘僑頡老師指導第37屆美術班學生集體創作，孩子們把課堂所學實際運用到公共空間中，讓藝術走出教室、融入生活，也讓平時容易被忽略的公廁，多了一份溫度與驚喜。

這次展出的作品以「沙灘、海洋、海岸線」為主題，象徵台東自然景觀的交會與生命流動。學生以木板為創作底材，結合顏料與環氧樹脂技法，層層堆疊出海洋的律動與光影變化，讓作品在小小空間中展現出豐富的視覺深度。

指導老師粘僑頡表示，帶領學生參與公共空間美化，是一次相當難得的學習經驗，孩子們看到自己的作品被民眾使用與欣賞，深刻感受到藝術對生活的正向影響。參與創作的學生也開心分享，能在公廁看到自己的作品，既興奮又有成就感，希望能為使用者帶來更愉快的心情。

縣府表示，公廁不只是滿足基本需求的設施，更是城市整潔、服務品質與文化細膩度的重要指標。透過藝術創作的導入，成功翻轉大眾對公廁冷冰冰、單調乏味的印象，讓美感與永續的概念在城市角落慢慢扎根。

