影／低溫特報！基隆街友包雨衣、塑膠袋禦寒 社工送熱食、睡袋
強烈大陸冷氣團來襲天氣冷颼颼，晚間天氣低溫，寒風刺骨，基隆市政府社會處、警察局、民間團體昨晚到今天凌晨啟動關懷計畫，到基隆火車站、成功陸橋下等處發送睡袋、熱食及防寒物資，但多數街友都不願離開街頭，有的鋪上棉被、戴毛帽、穿厚重大衣，還有的穿上雨衣、套上塑膠袋包起來防風。
基隆昨天深夜低溫只有12度，體感溫度不到10度，基隆火車站南站大廳及周遭有遮蔽的空間很多街友席地而睡，有的鋪棉被、頭戴毛線帽、穿厚重大衣，整個人蜷縮窩在被子裡，天氣相當冰冷。
還有一名婦人躺在椅子上睡覺，身上穿雨衣、套上塑膠袋包起來防風，還拒絕安置，直說睡這裡就可以。警察局、社會處及民間愛心團體志工一一對街友詢問要不要安置鄉，還送上睡袋、熱騰騰包子、熱食及暖暖包。
有街友表示，白天當臨時工，晚上就睡在車站，方便一早搭車工作。也有人說無家可去，就睡火車站，很冷就多蓋一件棉被。
市警第一分局表示，員警針對每位街友都查詢名字，並一一詢問是否要安置，不要睡街頭受凍，天氣真的很冰冷，身體容易出狀況，尤其年長者，希望接受安置。
天行者慈善協會執行長黃永翔表示，配合市府刻啟動低溫關懷機制，準備熱食、熱飲與睡袋，不只低溫訪視，也協助有需要的朋友，前往路行者希望學院緊急安置，天行者會持續在街頭，用實際行動守住溫暖。
社會處長青及救助科長吳佳明表示，送上防寒物資後希望街友到安置場所，脫離街友能夠自立，其中有一位街友經社工不斷關懷及勸說願接受安置。
