杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

宜蘭縣政府與杏輝醫藥合作的年度體育盛事「2026杏輝宜蘭馬拉松」預計4月間登場，祭出多項升級亮點與獎勵，刷新歷屆大會紀錄的國內選手有機會獲得3萬元加碼獎金，同時還有總價值超過10萬元摸彩禮，獎項包含60吋4K電視、Dyson吸塵器、空氣清淨機及智慧掃地機器人等，報名時間至2月11日。

杏輝賽事首次從往年11月移師至氣候宜人的春季舉辦，今年主題定為「勁杏宜蘭・熱情輝灑」，4月11日在宜蘭運動公園田徑場起跑。代理縣長林茂盛表示，杏輝宜蘭馬拉松是在地重要賽事，今年把比賽時間調整至春暖花開4月，希望讓跑者在最舒適的氣候條件下，欣賞宜蘭優美景色，透過路跑活動跑出健康，拉近人與人之間的距離。

杏輝醫藥集團白友烺總經理指出，為了給跑者更實質支持，杏輝特別加碼提供市價2600元「活芯升級版」保健品作為成績優異獎勵，期望透過優質產品成為跑者在賽道上最強力的後盾。杏輝路跑不僅是一場賽事，更是企業社會責任的實踐，鼓勵大家在享受宜蘭風光的同時，也能勇於突破自我極限，跑出精彩紀錄。