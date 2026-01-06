馬太鞍溪緊急疏濬工程廉政平台啟動 強化風險控管

馬太鞍溪災後緊急疏濬工程在高度時效壓力下，仍能兼顧工程品質、法令遵循與行政廉能，水利署九河分署今天在光復鄉成立「馬太鞍溪緊急疏濬工程採購廉政平台」，強化風險控管。

水利署今天發布訊息表示，馬太鞍溪日前因堰塞湖溢流，大量土石隨洪水下移，造成河床明顯抬升及通洪斷面嚴重不足，對下游聚落與防汛安全構成立即威脅。經專業評估後，水利署原計畫今年汛期前完成600萬立方公尺的疏濬量，截至目前已完成約910萬立方公尺，超前約310萬立方公尺，目前持續辦理疏濬作業，以增加通洪能力，提升河防安全。

由於此案屬期程緊迫的防災工程，同時涉及大量疏濬土石後續標售與流向管理，具備高度採購與廉政風險特性，水利署主動導入「採購廉政平台」機制，將工程規劃、招標、施工及砂石管理等關鍵環節，納入制度化監督架構。

經濟部水利署長林元鵬表示，馬太鞍溪整治工程是一項與時間賽跑的防災工程，工程效率與廉能治理同等重要。廉政平台的設立，不僅可即時提供採購程序與法令諮詢，也有助於排除不當外力干預，確保工程決策回歸專業判斷，讓第一線工程人員能在安全、透明的制度下，全力投入施工與品質控管。

九河分署說明，相關工程資訊將透過「疏濬資訊透明專區」對外公開，包括工程標案、施工進度、疏濬數量及砂石去向等重要資訊，提升社會監督與行政透明度。同時，平台將定期召開跨機關聯繫會議，就工程推動過程中的技術、法制及行政疑義進行即時溝通與協調。

九河分署指出，目前馬太鞍溪已完成約2860公尺臨時緊急土堤，後續將持續推動復建工程與高規格堤防興建，以及河道主深槽開挖與河床整理作業，相關施工項目均納入廉政平台監督機制同步控管。

水利署強調，馬太鞍溪緊急疏濬工程不僅是防洪減災的重要工程，也是一項公共工程結合廉政治理與風險管理的示範案例，未來將持續以「工程品質不打折、行政廉能不妥協」為原則，確保工程如期如質完成，為全國防災工程建立可供參考的治理典範。