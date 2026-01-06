聽新聞
0:00 / 0:00
SBL球員余祥平回基隆母校指導學弟妹 謝國樑：基隆黑鳶隊最關心下一代
基隆市銘傳國中體育館完成整修，今天「開箱」，超級籃球聯賽（SBL）選秀狀元，基隆市黑鳶隊前鋒余祥平也回到母校，在全新球場指導學弟妹。基隆市長謝國樑說，黑鳶隊是最投入社區，最關心下一代，最有愛的球隊。
基隆銘傳國中籃球隊近幾年表現亮眼，去年國中乙級籃球聯賽（JHBL），男女籃球隊雙雙贏得得全國冠軍。學校體育館年久失修，市府斥資2000多萬元整修，提供學生更好的運動空間。
謝國樑今天下午到銘傳國中體育館，了解師生使用狀況。他說，半年多前來學校的時候，體育館不是今天這個樣子，今天全新環境他很開心。
SBL基隆黑鳶隊總經理林冠倫和余祥平今天也到銘傳國中，由余指導學弟妹熱身練習，並下場指導球技，最後由8年級學生組隊，和9年級學生打友誼賽。
謝國樑說，黑鳶隊是基隆自己的球隊，所有選手們都非常努力，全力以赴。 第1戰跟台啤，第2戰跟裕隆都獲得非常好的成績，成為SBL目前唯2勝的隊伍。最感動的是打了2場勝仗，余祥平就回到母校關心學弟妹，希望銘傳國中再次拿到冠軍。
謝國樑表示，基隆黑鳶隊是不是SBL聯盟裡面最強的？是不是有機會獲得冠軍他不知道，但他絕對知道，在國內現在3個籃球聯盟裡面，基隆黑鳶隊是最投入社區回饋，最關心下一代，簡單來說就是最有愛的球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言