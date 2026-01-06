SBL球員余祥平回基隆母校指導學弟妹 謝國樑：基隆黑鳶隊最關心下一代

基隆市銘傳國中體育館完成整修，今天「開箱」，超級籃球聯賽（SBL）選秀狀元，基隆市黑鳶隊前鋒余祥平也回到母校，在全新球場指導學弟妹。基隆市長謝國樑說，黑鳶隊是最投入社區，最關心下一代，最有愛的球隊。

基隆銘傳國中籃球隊近幾年表現亮眼，去年國中乙級籃球聯賽（JHBL），男女籃球隊雙雙贏得得全國冠軍。學校體育館年久失修，市府斥資2000多萬元整修，提供學生更好的運動空間。

謝國樑今天下午到銘傳國中體育館，了解師生使用狀況。他說，半年多前來學校的時候，體育館不是今天這個樣子，今天全新環境他很開心。

SBL基隆黑鳶隊總經理林冠倫和余祥平今天也到銘傳國中，由余指導學弟妹熱身練習，並下場指導球技，最後由8年級學生組隊，和9年級學生打友誼賽。

謝國樑說，黑鳶隊是基隆自己的球隊，所有選手們都非常努力，全力以赴。 第1戰跟台啤，第2戰跟裕隆都獲得非常好的成績，成為SBL目前唯2勝的隊伍。最感動的是打了2場勝仗，余祥平就回到母校關心學弟妹，希望銘傳國中再次拿到冠軍。