停砍公教年金不適用修法前已退休人員? 銓敘部秀公文法規澄清

美媒:川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

250萬元智能洗浴機開箱 台東養護中心長輩洗澡只要10分鐘

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
長青老人養護中心啟用智能自動洗浴機今天啟用，只需要10分鐘就能洗好澡。圖／台東馬偕醫院提供
長青老人養護中心啟用智能自動洗浴機今天啟用，只需要10分鐘就能洗好澡。圖／台東馬偕醫院提供

照顧行動不便的長輩洗澡是全台養護中心工作人員的一大挑戰，台東百歲人瑞蘇平冲得知長青老人養護中心需求，花費250萬元購入日本製全新智能自動洗浴機，今早舉辦剪綵儀式，以後長輩洗澡不用再動用4名人力、眾目睽睽下脫光衣服，只要1人協助即可在10分鐘內輕鬆洗好澡。

台東馬偕醫院支援長青老人養護中心，今早養護中心舉辦一場溫馨的剪綵儀式，蘇平冲由侄子蘇國興代表捐贈洗浴機給長青老人養護中心，董事長李興雄、台東市長夫人陳麗如、議員張國洲等人在場見證。李興雄表示，捐贈者用愛心轉化為洗澡機器，讓長者可以長長久久享受沐浴的溫暖及保有尊嚴的隱私，是件有意義的事。

長青老人養護中心主任黃金鶯說明，長者每2天需要洗一次澡，每次動用4個人且耗時20分鐘，長輩也必須全程光著身子洗澡，非常沒尊嚴。

前年黃金鶯在日本名古屋初次看見智能洗浴機，心想如果養護中心有一台就好了，百歲人瑞蘇平冲知道後，透過擔任養護中心董事的侄子蘇國興表達捐贈意願。

養護中心表示，智能洗浴機只需要一名工作人員在旁協助，長者必須先在浴室脫衣服，簡單局部清洗後躺上推床推入洗浴機，沐浴模式有16個水柱沖洗身體，工作人員也可從簾幕伸手進入艙房，幫忙局部加強清潔及洗頭。

黃金鶯說，傳統人力洗澡每次動用4個人、耗時20分鐘，智能自動洗浴機只需要1人操作、耗時10分鐘完成，大幅減少人力負擔與時間；這款智能洗浴機全台僅4台，希望以後養護中心還能增添第2台、第3台。

長青老人養護中心啟用智能自動洗浴機今天啟用，只需要10分鐘就能洗好澡。圖／台東馬偕醫院提供
長青老人養護中心啟用智能自動洗浴機今天啟用，只需要10分鐘就能洗好澡。圖／台東馬偕醫院提供
價值250萬元的智能自動洗浴機今天啟用，捐贈者蘇平冲由侄子蘇國興（右2）代表捐贈洗浴機給長青老人養護中心。圖／台東馬偕醫院提供
價值250萬元的智能自動洗浴機今天啟用，捐贈者蘇平冲由侄子蘇國興（右2）代表捐贈洗浴機給長青老人養護中心。圖／台東馬偕醫院提供
一台全新智能自動洗浴機需要250萬元，目前全台僅4台。圖／台東馬偕醫院提供
一台全新智能自動洗浴機需要250萬元，目前全台僅4台。圖／台東馬偕醫院提供

台東 沐浴 馬偕醫院

